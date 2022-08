"Como persona es una asquerosidad", Gabby Taméz denuncia a Platanito por supuesto acoso sexual

La cantante y compositora Gabby Támez, originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, denunció al comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, por supuesto acoso sexual y laboral, lo que habría ocurrido cuando colaboró con el conocido payaso en su show de televisión "Noches con Platanito", que se transmitía por Estrella TV.

En una entrevista para el programa "Chisme no like", Gabby Támez contó que cuando conoció a Platanito, tenía 20 años de edad. "Fui a su camerino a presentarme, el recibimiento fue: 'mucho gusto, que no sé qué, soy Gabby y voy a estar apoyando el día de hoy' y me dice, 'pues, ¿sabes qué? A mí me gustan las caricias, los apapachos'".

Gabby Támez sintió temor ante la supuesta insinuación del comediante, "obviamente, me sentí intimidada porque no esperaba ese recibimiento". Ante los primeros indicios de acoso, la cantante puso sus límites y al rechazarlo, aparentemente, Platanito comenzó a hacerle "la vida imposible", molestándola frente a los camarógrafos y todo el equipo de producción.

"Lo dejaban decir y hacer lo que sea, toda la producción se daba cuenta, llegué a un momento en que llegué con producción y dijeron que no podían hacer nada, era estarlo aguantando, estaba aferrado en arruinarme la vida".

De acuerdo con Gabby Támez, el comediante Platanito es talentoso como payaso, "y eso nadie se lo quita", sin embargo, resaltó que, como persona, "es una asquerosidad".

Es arrogante, creído, déspota, se creía el dios, se creía inalcanzable, era tanto el daño que viví, que nunca pude reclamarle, le tenía temor y nunca me sentí respaldada.

Asimismo, mencionó que en cierta ocasión, ante el constante acoso, fue con unas personas de la producción, quienes al parecer le dijeron que no podían hacer nada. "Llegue a un momento donde voy con producción y le digo: '¿estás viendo a este tipo?, ósea, ¿qué onda? ¿Van a hacer algo?', y ellos de que: 'Gabby, no podemos hacer nada'".

Te recomendamos leer:

En la entrevista para "Chisme no like", Gabby Támez lamentó haber permanecido mucho tiempo en silencio ante esta situación. "Hacerlo público era lo que me importaba, el desahogo, lo que se tenga que hacer, lo haré, apoyaré con mis declaraciones, estaré para lo que me necesiten".