Cómo reaccionó Angélica Rivera ante supuesta boda de Peña Nieto

El romance de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann, acapara los titulares de la prensa rosa una vez más, ante los rumores de su supuesta boda, que se estaría llevando a cabo el próximo mes de diciembre. "Durante su viaje a Europa, visitaron España y, como es un lugar muy significativo para los dos, pues ahí hicieron su primer viaje como novios, Enrique decidió proponerle matrimonio ahí, y ella aceptó inmediatamente", comentó un supuesto amigo cercano del ex Presidente de México a TVNotas.

La revista de espectáculos asimismo publicó la supuesta reacción de Angélica Rivera, ex Primera Dama de México. "Lo supo porque los hijos de Enrique se lo contaron a sus hijas, y ellas se lo dijeron".

Está que no cabe del coraje, aún no supera que él se haya dejado ver con Tania cuando aún no se divorciaba de ella, y mucho menos que se vaya a casar a menos de un año de haberla dejado.