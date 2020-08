¿Cómo reaccionó Omar, el hijo de Violeta Isfel por su foto lencería?

Después de que la actriz Violeta Isfel publicara una fotografía donde aparece vestida con lencería negra, dijo en entrevista para el programa Venga la Alegría cómo fue la reacción de su después de la imagen.

La ex actriz de la telenvela Atrévete a soñar contó su hijo, Omar, no alcanzó a verla porquela subió durante la madrugada, pero agregó que su descendencia siempre ha respetado lo que hace. "Confía plenamente en que no voy a hacer algo que atente su estabilidad”, aseguró.

Tal vez el mayor problema generado por la foto sean las llamadas que violeta mencionó recibir de su trabajo, donde le dijeron que lo presentado en su instagram no concuerda con el plan que sigue su campaña mediática.

Una mujer tan empoderada y sexy no embona en el plan de comunicación de las campañas que traemos”, le dijeron su su versión.

Ya con lo anterior sobre la mesa, recalcó que no hackearon su cuenta, como se dijo en redes sociales después de eliminar el material visual en mención. Agregó que en realidad no la borró, sino que archivó la imagen, pero aún así no se avergüenza, al contrario, se siente orgullosa, muy feliz y natural, debido a que no posó, simplemente salió la captura de un momento común.

Imagen de la polémica

La fémina de 35 años, que actualmente tiene un negocio de hamburguesas se puso en boca de todos tras subir una foto a su Instagram donde se le ve en lencería color negro. La polémica nació porque su outfit sexy quedó incompleto al supuestamente olvidar ponerse la parte inferior.

En la imagen se le ve recostada en una cama y supuestamente dormida, con un brazo tomando su cabeza y el otro en una pierna.

A pesar de las diversas opiniones desatadas, cabe destacar que en una publicación hecha el 28 de abril Violeta Isfel apareció sin nada de ropa en Instagram. Se le ve checando el celular de su esposo, algo que ella misma explicó en la imagen. Esa publicación alcanzó más de 112 mil likes, además de varios comentarios donde le hicieron saber que es una mujer demasiado sexy.