¿Cómo reaccionó Regina Blandón, luego de que su papá Roberto Blandón minimizara el abuso que sufrió?

Asimismo, la actriz dejó muy en claro que siempre debe hablarse, sobre los abusos y la violencia que están sufriendo las mujeres . "Alcen la voz porque vale la pena, siempre va a haber alguien que te va a brindar una mano, se tiene que hablar, si no se habla no existe".

La ex esposa del comediante mexicano Roberto Flores, mencionó que ya había hablado de esto con su papá y que todo estaba solucionado , "eso se queda en familia y ya nos entendimos, ya está".

Con respecto a lo que dijo la actriz, sobre que estuvo a punto de matar a su abusador, Roberto Blandón manifestó, "no estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hablé con ella le pregunto qué tanto fue lo que declaró, para poder tener datos sobre lo que me están preguntando".

Ah, no, pero eso fue hace como 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente.

Regina mencionó durante la entrevista con Isabel Lascurain, para su canal de YouTube, que cuando su papá, el actor Roberto Blandón, se enteró de toda esta situación, estuvo a punto de asesinar a esta persona . "Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo: 'no, porque si no vas a ir a la cárcel tú, espérate, por favor'".

De acuerdo con el relato de la actriz que interpretó a "Bibi P. Luche" en la serie "La Familia P. Luche" , esta persona estaba casado con la cocinera en casa de sus abuelos. En varias ocasiones, su abusador se metió a su cuarto durante la noche. "No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual, a veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.