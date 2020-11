¿Cómo reaccionó la pareja de Ariadne Díaz al saber que esta trabajaría con su ex?

México.- Uno de los dramas más grandes para todos los que tienen como pareja sentimental a algún artista, especialmente si se dedicada al mundo de la actuación es verlos actuar en escenas románticas con alguien más, y el sentimiento de desagrado se intensifica cuando esa otra persona es una ex pareja. Sin embargo, ese no fue el caso de la actriz mexicana Ariadne Díaz, ya que su novio Marcus Ornellas siempre la apoyó en su nuevo proyecto ¿Qué le pasa a mi familia? en el que tendría que compartir escena con su ex novio José Ron.

A pesar de que Ariadne Díaz siempre no aparecerá en la nueva producción de Juan Osorio, alguien que estuvo constantemente apoyándola con la realización del melodrama fue su actual pareja Marcus Ornellas, esto a sabiendas de que la actriz de 34 años compartiría espacio con su ex el actor José Ron.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un Instagram Live la actriz ante el cuestionamiento de sus seguidores por saber si el modelo brasileño es celoso, contestó que no es así, de ahí que ella no tendría ninguna queja departe de él cuando tuviera que compartir momentos cariñosos con otro actor en alguna novela.

"No es celoso. Imagínense que cuando me invitaron a hacer la novela le dije : 'Va a protagonizar Ron'. Y me dijo: 'Ay pues qué bueno, es muy buen chavo'", confesó la joven actriz mexicana a sus seguidores que se encontraban presenciando su Live.

Hace algunos días levantó ciertas dudas le hecho de que la actriz Ariadne Díaz no participara en la nuevo melodrama del productor mexicano Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia? La actriz se vio obligada a realizar un Instagram Live para explicar el motivo de su ausencia en tal telenovela, ya que muchos especulaban que su renuncia al proyecto se debía a diferencias con Osorio, pero nada más lejos de la realidad.

En el Instagram Live la actriz aclaró, junto a Juan Osorio, que ella misma había rechazado el proyecto debido a que ya tenía otros compromisos en su agenda.

"“Tu proyecto al final tiene muchas locaciones; yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado y pactado, pero bueno, siempre te voy a agradecer, no sólo que hayas pensado en mí, sino que hayas intentado que yo estuviera porque tú deseabas mucho que yo estuviera”, argumentó la actriz de Al diablo con los guapos. Los seguidores de esta bella actriz se quedarán con las ganas de ver su tan esperado regreso a las pantallas.