¿Cómo se conocieron Chumel Torres y Natalia Téllez? El youtuber cuenta esta parte de su vida

Hace un par de años Chumel Torres y Natalia Téllez causaron gran sorpresa al anunciar que su relación amorosa había terminado. Aunque llegaron a ser una de las parejas más seguidas del espectáculo en México, su historia de amor acabó en los mejores términos. En una reciente entrevista con Yordo Rosado para su programa que transmite por YouTube, el comediante contó cómo conoció a la hermosa conductora de televisión.

A Nat yo la conocí cuando dirigí una cosa que me inventé que se llamaba 'El Break PM' y de pronto vi pasar a Sailor Moon y dije: '¿quién es esta morra?', me dice Juan Ugarte es Natalia Téllez y dije es la morra más bonita del país, eso fue hace años.

Tras ver por primera vez a Natalia Téllez, pasaron tres años "y yo empecé a hacer mi proyecto y yo a Natalia la conocí tres veces, me entrevistó una vez, como que nos topamos en un evento, yo con corazones en los ojos y a la morra como que le valía ma…es bien distraída", expresó el también youtuber Chumel Torres.

En una ocasión le avisaron de una entrevista de último momento y como Natalia Téllez era quien lo entrevistaría, aceptó de inmediato. "Entonces pasó que hice una gira de standup en las elecciones, de estas que pasaron de AMLO y yo ya había hecho sold out, ya estaba el Metropólitan lleno y me dice Osvaldo, uno de mi equipo: 'oye hablaron de MVS que Natalia Téllez te quiere entrevistar pero ya llenaste, entonces les dije que no', y le dije: 'en este momento les marcas y llévenme ahorita con Natalia'".

Natalia Téllez tuvo la iniciativa de su primer beso con Chumel Torres

Chumel Torres tenía que grabar en ese momento "Pulso", pero no le importó, pues la mujer de quien estaba enamorado lo esperaba para una entrevista: "entonces no grabé 'Pulso' ni nada ¡claro, era Natalia Téllez! Llegué con Nat y pues sí, un ángel de vieja, entonces me entrevista y nos empezamos a pelear". Tras la discusión que tuvieron por sus ideologías políticas, la conductora de televisión y el standupero salieron a un bar, lugar en el que se dieron su primer beso y desde ese momento, comenzó su historia de amor. Chumel Torres sorprendió a sus seguidores, al revelar que aquel primer beso que se dieron, fue por iniciativa de su ex novia.

Estuvimos platicando horas hasta que me dijo: 'oye dame un beso'. ¿Sabes qué me pasó? Que siempre me he sentido como insuficiente y dije claro que no está pasando esto.

¿Por qué terminaron Natalia Téllez y Chumel Torres? Anteriormente en el programa "Netas Divinas", la ex conductora del programa Hoy confesó algunos de los motivos que los llevaron a su ruptura amorosa. "Me pasó con un novio que también se dedicaba mucho a redes, tenía un canal de YouTube y de verdad en un viaje creo que para mí fue definitivo no estar con esa persona, por la cantidad de tiempo que utilizaba en publicar lo que estaba viviendo, entonces yo decía: '¿qué parte vives?'".

Natalia Téllez reconoció que este comportamiento la hizo preguntarse qué tanto disfrutaba su entonces novio del momento, pues el hecho de que invirtiera tanto tiempo en redes le provocó varias dudas, "a mí me hacía dudar ya de la veracidad de todo, '¡qué bonito hotel!', y yo pensaba: '¿es para nosotros o para enseñar a los seguidores?'".

Todo esto fue el detonante para que Natalia Téllez terminará su noviazgo con Chumel Torres. "Me costó muchísimo trabajo viajar con una persona que documenta todo porque para mí un viaje es tomarte una foto, para el recuerdo, pero documentar el viaje me parece espantoso".