¿Cómo se conocieron Flor Silvestre y Antonio Aguilar? Su historia de amor comenzó en la XEW

Flor Silvestre y Antonio Aguilar son considerados dos de los grandes exponentes de la música mexicana. Ella es considerada "Reina de la canción mexicana" y él, "El charro de México". Además de enaltecer a esta hermosa música nuestra, ambos intérpretes formaron una de las dinastías más queridas y respetadas: ¡la Dinastía Aguilar!

Flor Silvestre vive en el rancho El Soyate, ubicado en el estado de Zacatecas, rodeada de muchos recuerdos de su fallecido esposo Don Antonio Aguilar, quien le construyó este hermoso lugar como una prueba de su inmeso amor. La historia de amor de los cantantes comenzó en 1950 en la estación de radio XEW (también conocida por su nombre comercial W Radio, una de las estaciones más antiguas de México). En aquel entonces Guillermina Jiménez Chabolla tenía un programa llamado "Increíble pero cierto".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Un día en el programa de radio de Flor Silvestre, quien en ese momento ya era una gran artista de la música mexicana y del cine, cantó un nuevo artista al que le decían "Toni" Aguilar. "De repente llega: 'mucho gusto' y ya, cantaba precioso, cosas clásicas, pasos dobles, así llegó Antonio a mi vida, cantando y yo cantando ranchero", comentó la cantante en una pasada entrevista. Cabe mencionar que no se enamoraron a primera vista, el amor se fue dando conforme pasaron unos años más.

El destino los llevó a protagonizar su primera película juntos llamada "La huella del chacal" en 1955. Posteriormente Antonio Aguilar y Flor Silvestre se enamoraron en 1957 durante la filmación de la película "El rayo de Sinaloa". Así se expreaba "El charro de México" de su amada:

Entonces descubrí en ella su sentimiento, su sentir, su limpieza, su hermosura por dentro y por fuera, su manera de pensar, su sentimentalismo, su delicadeza, su femineidad y no tuve más remedio que enamorarme de ella.

Flor Silvestre ha permanecido esta pandemia en su rancho El Soyate. Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial

Guillermina Jiménez Chabolla, mejor conocida como Flor Silvestre, contó que el amor entre Antonio Aguilar y ella creció, cuando el cantante la cortejaba a caballo. Asimismo recordó el primer beso que le dio el intérprete: "me dijo 'tenga, tenga un pedacito de azúcar, déselo a su caballo que se portó muy bien'. Estaba yo dandole yo al caballo el azúcar y él por atrás me dio un beso aquí (en el cuello)".

Antonio Aguilar decía a manera de broma que no se enamoró de Flor Silvestre porque "yo estaba cantando ópera, opereta y zarzuela, y ella cantaba cancioncitas raras: rancheras, de mariachi y esas tonaditas". Finalmente Antonio Aguilar y Flor Silvestre se casaron por el civil el 29 de octubre de 1959, en el rancho El Soyate.

En varios de los vlogs de su hijo Pepe Aguilar, Doña Flor Silvestre ha contado varias historias suyas con su amado esposo Antonio Aguilar, quien falleció el 19 de junio de 2007 como consecuencia de complicaciones de una neumonía, la cual fue controlada, pero que le llevó a un cuadro de agotamiento agudo y que afectó su funcionamiento renal y pulmonar.

Flor Silvestre relató en uno de estos vlogs, ser fanática de Julio Iglesias, cantante español quien llegó a despertar los celos de Antonio Aguilar. "Yo no paraba de oír a Julio Iglesias". El cantante le decía a su esposa: "¿pero que le oyes a ese? ¡Parece borrego! A mí me gustaba mucho, pero no me gustaba como hombre, sino cantando, lo admiraba".

También te puede interesar:

¿Por qué a Guillermina Jiménez Chabolla le apodaron Flor Silvestre?

Ángela Aguilar comparte adorable foto inédita junto a su abuelo Antonio Aguilar

Así de bella era Flor Silvestre, abuela de Ángela Aguilar, en su juventud