¿Cómo se conocieron Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón?

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón, son una de las parejas más estables del medio del espectáculo; aunque en varias ocasiones han surgido rumores de crisis de pareja, la realidad es que luego de más de dos décadas juntos, se mantienen más unidos y enamorados que nunca. La cantante y el abogado contrajeron matrimonio el 14 de julio de 2011, luego de 13 años de noviazgo. Cabe mencionar que cuando se casaron, ya tenían ocho años viviendo juntos.

Marco Chacón conoció por casualidad a Maribel Guardia en su natal Costa Rica. Tal parece que el destino ya tenía una historia de amor para ellos, luego de su divorcio del fallecido cantautor Joan Sebastian. Luego de conocerse y al ser un abogado en la rama del entretenimiento, Marco se encargaba de algunos de los contratos de la también actriz quien debutó en las telenovelas mexicanas en 1986, en la historia "Seducción".

"Empezamos a salir, nos hicimos amigos primero, era la época donde todavía hablabas mucho por teléfono, entonces nos hicimos amigos y platicábamos horas y horas", contó el Abogado especialista en propiedad intelectual, perteneciente a una importante firma en México, en una entrevista en el show de Adela Micha.

La bonita relación que estaba iniciando entre el abogado y la cantante, quedó en pausa por algún tiempo, ya que Maribel Guardia había sido relacionada sentimentalmente con el actor mexicano Gerardo Murguía. Sin embargo, en el destino ya estaba escrito que la ex esposa de Joan Sebastian y Marco Chacón estarían juntos. Al retomar su relación...ya no se han separado.

En julio pasado la llamada "abuela más sexy del espectáculo", celebró su décimo aniversario de bodas con Marco Chacón. Diez de casados, pero 22 años juntos. La boda por el civil se llevó a cabo en junio de 2010 en El Gran Cañón (ubicado en la esquina noroeste de Arizona, cerca de las fronteras de Utah y Nevada, Estados Unidos). Un año después, en julio de 2011 llevaron a cabo su boda religiosa, la cual se realizó en la parroquia San Cosme, en la Ciudad de México. (Maribel Guardia demuestra ser tan bella, como su mejor amiga y cómplice Lourdes Munguía).

"Este es uno de los días más felices de mi vida, gracias Marco por darme tanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor, te adoro", manifestó Maribel Guardia en su feed de Instagram en julio pasado, junto a unas inéditas fotografías de su boda religiosa y boda civil.

Este fue el espectacular vestido de novia que usó Maribel Guardia en su boda con Marco Chacón. Foto: Instagram @maribelguardia

Marco Chacón no solo es el representante artístico de su hermosa esposa sino también de Julián Figueroa, hijo que tuvo Maribel Guardia con Joan Sebastian. El joven cantante ha manifestado en varias ocasiones, que Marco es toda una figura paterna para él.

El curriculum vitae del esposo de Maribel Guardia es amplio: es Doctor en Derecho de Empresa por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense de Madrid; es Maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac; es Especialista en Negociación y Mediación, así como Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad de Castilla-La Mancha; también es Licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de las Américas.

Este fin de semana el abogado celebró su cumpleaños número 49 (es 12 años menor que su esposa). En sus redes sociales Maribel Guardia le dedicó estas bellas palabras: "feliz cumpleaños Marco, gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Te amo".