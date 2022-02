México.- El lanzamiento del libro de la actriz Jacky Bracamontes sigue dando sobre qué hablar, luego de referirse al tiempo en el que comenzó a salir con William Levy para saber qué pasaba e intentar una relación, muchos han comenzado a recordar cómo se conocieron e hicieron vibrar a todo México.

¿Cómo se conocieron William Levy y Jacky Bracamontes?

Fue en el año de 2009 cuando William Levy y Jacky Bracamontes protagonizaron la telenovela de Televisa "Sortilegio", producida por la reconocida Carla Estrada, en donde daban vida a Alejandro y María José, respectivamente. Tal parece que la química y el romance que tenían en la historia traspasó la pantalla.

Los actores comenzaron a salir e involucrar sentimientos, hasta que su romance terminó de forma abrupta. Aunque en su momento negaron que tenían un romance, o haber mantenido uno, finalmente se reveló con el lanzamiento del libro de la actriz.

¿Cómo se conocieron William Levy y Jacky Bracamontes? Así fue su supuesta historia de amor. Foto: Televisa

En el mismo material, Jacky Bracamontes confiesa que terminó por alejarse de William Levy debido a que él le confesó que Elizabeth Gutiérrez, su actual esposa, estaba embarazada de su segundo hijo, lo que la dejó muy sorprendida.

Y es que resulta que Levy le había dado a entender a Bracamontes que ya no estaba con Gutiérrez, pero al parecer, no era así. Las declaraciones desataron una fuerte polémica que volvió a acaparar titulares y a llamar la atención del público, lo que hizo que volviera a ser tendencia.

Elizabeth Gutiérrez le responde a Jacky Bracamontes

Tras las declaraciones que hizo Jacky en su libro, Elizabeth Gutiérrez fue cuestionada y no se quiso quedar callada, afirmando que no le parecía correcto que haya escrito algo así en su libro, ya que "no tenía caso hacerlo".

"Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo", compartió.

De la misma manera, añadió: "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién", pero sin mencionar el nombre de Bracamontes, esto durante una entrevista con Érika de la Vega.

