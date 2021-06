¿Cómo se enteró María Sorté del atentado de su hijo Omar García Harfuch?: "Fue la cosa más terrible"

La actriz mexicana María Sorté recordó en una entrevista con la conductora de televisión Mara Patricia Castañeda, uno de los momentos más angustiantes de su vida: el atentado que sufrió su hijo Omar García Harfuch, quien se desempeña como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el gobierno de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; dicho atentado ocurrió la mañana del viernes 26 de junio de 2020 en Lomas de Chapultepec en la CDMX.

María Sorté comentó que ese día ella no tenía trabajo y en días así, aprovecha para no levantarse temprano. De un momento a otro entra a su habitación otro de sus hijos para darle la noticia, "me dice 'no te asustes mamá, no te asustes, Omar está bien, sufrió un atentado pero no te asustes'".

Posteriormente tuvo una inmensa angustia al no poder comunicarse con su hijo Omar García Harfuch. Al no tener noticias encendió la televisión, "me temblaban las piernas, comienzo a ver, no podía creerlo, todavía no me llegaba a mí que estaba bien, hasta que ya la noticia decía 'pero está bien'".

Asimismo la actriz de telenovelas manifestó que hasta el más escéptico sabe que su hijo, está vivo de puro milagro. "Primero porque pues la camioneta parecía coladera, segundo porque se les encasquillaron armas, porque corrieron".

Desde ese atentado María Sorté vive con un constante susto y preocupación por Omar García Harfuch. "Cada noche digo '¿cómo estás mijo?' y cada mañana digo '¿cómo estás, mijo?'".

María Sorté hubiese querido que su hijo siguiera sus pasos artísticos: "yo hubiera sido feliz si no hubiera seguido los pasos de su papá, pero hizo lo que su padre, ser policía, Secretario de Seguridad, desde muy pequeño, me dijo que quería ser policía...hasta su esposa puso el grito en el cielo".

Le ha llegada a preguntar si se arrepiente de esta carrera que eligió: "'¿te regresarías y serías el actor que Carla quería que fueras o el cantante?', dice 'no mamá, aquí voy a estar'".