¿Cómo se hizo famoso Christian Nodal?

Sin duda, Christian Nodal es uno de los grandes exponentes del regional mexicano actual, y uno de los artistas más exitosos de la época en todo México.

Pese a su corta edad, Christian Nodal se ha hecho de un nombre en la industria musical, aunque pocos conocen cómo fue que el ahora prometido de Belinda se llevó el reconocimiento de la crítica y del público.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Belinda recibe anillo de compromiso de Christian Nodal y grita su felicidad: "la mujer más feliz"

Christian Nodal estaba apenas cursando la secundaria cuando compuso sus primeros temas, que muchos de ellos seguramente siguen siendo coreados por una gran número de fanáticos.

Y es que, aunque no todos se dedicaban de lleno profesionalmente a la música, muchos de los familiares de Christian Nodal poseen dotes artísticos, por lo que no es de extrañar que los genes hayan pasado hasta el intérprete.

“Desde antes de que tuviera consciencia ya me tenían ahí cantando. Toda mi familia son músicos, desde niño en el kinder me ponían a cantar, en primaria. Todavía me da nervios, creo que eso no se acaba nunca, pero sí batallé mucho con eso”, contó en una entrevista hace años, cuando apenas tenía 17 años (hoy tiene 22).

Comentó, la idea de comenzar a escribir fue justamente para un romance que tenía en la secundaria, y de ahí empezó una oleada de éxitos:

“Empecé a componer desde los 13 años. Empecé porque quería hacerle un regalo a mi novia, iba en primero o segundo de secundaria. Ahí empezó, me puse a componer y mi papá me dijo: 'Si quieres que te grabe, compón las canciones tú'. Y ya le empecé a pegar”, agregó.

Fue el tema ‘Te fallé’ el que había sido su primer éxito, luego de que lo interpretó para YouTube, haciéndose viral al instante, y animándolo a seguir componiendo.

“Siempre me ha gustado eso de la música pero no planeaba lanzarme a la música. Canté una autoría mía, 'Te fallé', y en las redes sociales empezaron a compartir, fue bien padre”.

Leer más: "Belinda me acaba de hacer el hombre más afortunado": Christian Nodal confirma boda

Posterior a ello, fue lanzada la canción ‘Adiós, amor’, que sin lugar a duda catapultó la carrera del cantante hasta la cima.

Otros éxitos en la carrera de Christian Nodal incluyen ‘De los besos que te di’, ‘Probablemente’, ‘No te contaron mal’, ‘Dime cómo quieres’, entre otros.

Suscríbete aquí a Disney Plus.