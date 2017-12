Cómo se siente Paul Stanley al regresar a Hoy tras fracaso

Paul Stanley apareció nuevamente en el matutino Hoy este jueves cargando cajas de cartón, bromeando y abrazando a sus compañeros.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron mis jefes, con Televisa por darme un programa que fue una gran oportunidad para mí, a pesar de cómo se hayan suscitado las cosas (que no dependen de uno), pero que es un gran aprendizaje para tener más seguridad en mí mismo. Me alegra regresar a Hoy, que es mi casa desde hace mucho tiempo y pues seguir, disfrutar y poder llevarle un gran momento a todas las familias mexicanas”, dijo en entrevista.

Este miércoles, José Eduardo Derbez, quien había entrado recientemente al matutino, se despidió asegurando que ahora se enfocará en hacer telenovelas.

@buenasvibrastv #buenasvibras Una publicación compartida por PAULSTANLEYD (@paulstanleyd) el 2 de Nov de 2017 a la(s) 8:27 PDT

Un día después, Paul Stanley se reincorporó al programa.

Stanley también hizo referencia a su programa Buenas vibras, que salió del aire a menos de dos meses de su estreno.

“Por qué haya salido del aire lo desconozco totalmente, mi gafete dice ‘conductor’; llegaron y me dijeron que muchas gracias, que 25 programas, después esto ya se acabó.

“La verdad es que yo soy un Godínez de la televisión, no sé por qué se toman este tipo de decisiones pero eso es lo que te puedo contar y sobre si se hará otro programa Buenas vibras no tengo conocimiento de nada”, dijo.

En cuanto a sus planes dentro del matutino y si tiene alguna otra propuesta para realizar en televisión, compartió:

“Es un tanto difícil decirte algo ahorita porque como que todo ha sido muy rápido, lo que quiero es seguir en Hoy, esperar a que se bajen las aguas de todo esto que ha pasado, poder regresar con un éxito y algo que sea del gusto de la gente”.

Su balance de este 2017, dice, tiene que ver con el aprendizaje.

“Ha sido de un gran aprendizaje, de grandes oportunidades y estoy muy contento porque las carreras se ganan con dedicación, con entrega, con ser persistente uno mismo y disciplinado y hoy por hoy es lo que he hecho, me he entregado, me he arriesgado y he crecido mucho”.

EL FRACASO DE MALAS VIBRAS

Fue el pasado lunes 16 de octubre cuando se estrenó el programa de Galavisión, Buenas vibras, bajo la conducción del cómico Paul Stanley, este programa de Televisa en un principio se esperaba fuera la competencia directa de Enamorándonos, programa de TV Azteca que es el rey del rating de las tardes.

Pero el objetivo no fue cumplido y ya le dirá adiós. En un principio se dijo que harían todo lo posible por desbancar el programa conducido por Carmen Muñoz y producido por Magda Rodríguez.

Cuando se estrenó el programa de Paul, Televisa tenía altas expectativas, pero al enterarse que su fórmula no estaba alcanzando el objetivo, les pudieron ultimátum de 3 meses para subir números o terminarían con las transmisiones.

Lamentablemente para Stanley y su productor Federico Wilkins, una mala noticia llegó, pues no pudieron cumplir con la meta y ya anunciaron que saldrá del aire.