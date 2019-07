Cómo serán los XV años de Constanza, hija de Edith González

Edith González soñaba con hacerle una gran fiesta a su hija Constanza con motivo de sus XV años, sin embargo, la actriz no llegó a cumplir esa promesa que le hizo. En otras ocasiones se había dicho que la jovencita si celebraría sus 15 primaveras tal y como su mamá hubiera querido.

Víctor Manuel González, hermano de la fallecida actriz, comentó a Reforma que el festejo de su sobrina Constanza no será como Edith González soñó. "No hay nada todavía, pero una fiesta grandota eso sí no habrá, ni salón ni chambelanes, ni que el tío Vícto va a hablar, nada de eso. Sí habrá algo, será absolutamente familia. Todavía no sabemos si desayuno, comida o cena. Sería una cosa totalmente discreta y familiar, pero ya decidirá ella”.

Recalcó que esta decisión con respecto al próximo cumpleaños de la joven, es decisión de la familia y de la misma Constanza, ya que aún están en el proceso de duelo ante la muerte de Edith González, quien falleció el pasado jueves 13 de junio victima de cáncer de ovario.

Lo único que sabemos es que ella ahora quiere algo extremadamente discreto y familiar, está todo tan reciente, así que si quiere tener algo con la familia en corto, los muy cercanos.

Sobre el estado anímico en el que se encuentra Constanza, comentó que extraña mucho a su mamá y que quisiera que siguiera con vida, pero que enfrenta su ausencia con la fortaleza que le heredó la actriz.

Aunque en un principio se dijo que Víctor Manuel González se haría cargo de la joven, se ha dado a conocer que quedará bajo la custodia de su padre biológico, el político Santiago Creel.

Unvisión publicó un documento donde supuestamente la familia de Edith González tomó esta decisión en común acuerdo; dicho documento está firmado por Víctor Manuel González, Santiago Creel y Lorenzo Lazo, viudo de la actriz y con quien Constanza vivía hasta el día de su muerte.

Al parecer la familia de Edith González tomó la decisión de hacer público este documento que específica que el política se ha quedado con la custodia de Constanza, luego de que la revista TVNotas afirmara que Lorenzo Lazo estaba buscando quedarse con la tutela de la joven.