¡Como si nada! Will Smith aparece en video bailando y celebrando tras pegarle a Chris Rock en los Oscar 2022.

Tras pegarle a Chris Rock en la cara en pleno escenario de los premios Oscar, Will Smith apareció bailando y celebrando como si nada hubiera sucedido unas horas antes celebrando su triunfo como mejor actor protagonista por su papel en “King Richard”

Al ritmo de Gettin' Jiggy Wit It, el ahora ganador del Oscar a mejor actor, Will Smith celebró a todo pulmón y con sus mejores pasos de baile no solo si triunfo al imponerse a actores como Andrew Garfield, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch y Denzel Washington, también nominados a la categoría.

Cantando a gritos Gettin' Jiggy Wit It, una canción interpretada por él mismo y lanzada en 1997, Will Smith disfrutó de su triunfo sin importarle el mal sabor de boca provocado por Chris Rock, durante la presentación del Oscar a mejor documental.

El conflicto entre los actores surgió cuando Chris Rock se encontraba de pie en el escenario del Dolby Theater y entre las bromas relacionadas directamente con los presentes, se atrevió a burlarse de la cabeza rapada de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith, quien reconoció públicamente que sufre alopecia,

Rock había comparado a Pinkett-Smith con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott debido a su cabeza rapada, pese a que Smith parece reírse en un primer momento luego se levantó de su asiento, subió al escenario y dio una bofetada al presentador y comediante.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*ta boca” se escuchó gritar Smith cuando volvió a su asiento, acrecentando las dudas sobre si se trató o no de un golpe simulado para dar mayor controversia a la entrega de premios.

Unos momentos después, Smith regresó al escenario para aceptar su premio a mejor actor y aunque pidió una disculpa al público por el desplante en defensa de su esposa; aunque claramente, este trago amargo no significó demasiado a la hora de disfrutar de la fiesta post premiación.

Todo parece indicar en el metraje que la molestia quedó atrás o fue olvidada por algunos minutos y es que, se notó que claramente estaba disfrutando de la fiesta en compañía de otras celebridades que lo grabaron desde todos los ángulos mientras interpretaba la canción ganadora del Grammy en 1999.

