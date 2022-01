¿Cómo sigue Grettell Valdez tras la cirugía para amputarle parte de un dedo, ante riesgo de cáncer?

La actriz de telenovelas Grettell Valdez de 45 años de edad y originaria de Querétaro, México, fue sometida a una cirugía para amputarla una parte de un dedo de una mano, ante el riesgo de volver a padecer cáncer. Afortunadamente, la operación fue todo un éxito y la esposa del empresario suizo Leo Clerc, ya se encuentra en su casa recuperándose.

Cabe recordar que hace unos días, la ex esposa del cantante y conductor de televisión Patricio Borghetti, fue a una revisión con su médico y le informaron que había desarrollado en la parte del dedo que le amputaron, una verruga interna por un virus y corría el riesgo de trasmutar a cáncer.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, Grettell Valdez publicó un mensaje para agradecer por todas las oraciones y muestras de cariño, de parte de sus fieles seguidores. Asimismo, mencionó que estaba en compañía de su adorado hijo Santino, fruto de la relación que tuvo con Patricio Borghetti.

La cirugía fue un éxito, ahora estoy en casa recuperándome, no puedo hablar mucho, ya que me entubaron y duele, ya les contaré los pormenores.

Grettell Valdez agradeció también por todo el amor que ha recibido: "gracias a mis amigos por sus relevos y organización para cuidarme y estar a mi lado, por sus muestras de amor infinitas, soy muy afortunada de tenerlos a mi vida".

Por su parte, Patricio Borghetti manifestó en el programa "Venga la alegría" que su ex esposa estaba bien. Previo a la cirugía ambulatoria, pudo platicar con la madre de su hijo: "desconozco los términos médicos a profundidad, pero me decía es que se descubrió que tenía una bacteria, que sí no se quitaba se podía convertir en cáncer".

Los doctores tuvieron que remover toda la zona contaminada por esta bacteria, "para que no avanzara a algo más peligroso". De igual manera, se comunicó con su hijo Santino, mientras Grettell Valdez estaba en la operación, "él estaba muy tranquilo, muy confiado, ya está en casa, fue una cirugía ambulatoria, esta muy bien".

Leer más: "No inventes, si se parecen", comparan a Evaluna Montaner con Gabriela Andrade, ex novia de Camilo

El conductor de "Venga la alegría" resaltó: "todos estuvimos al pendiente, a pesar de que estamos separados, es familia".