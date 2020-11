¿Cómo sigue Suga de BTS tras su cirugía en el hombro? Jimin habla sobre su recuperación

A principios de este mes de noviembre Suga se sometió a una cirugía para reparar el labrum desgarrado de su hombro izquierdo. De acuerdo con Big Hit Entertainment el rapero, productor y compositor de BTS ha tenido problemas de salud relacionados con su hombre desde el 2012, luego de lesionarse en un accidente antes de su debut con Bangtan. En el 2013 los médicos le diagnosticaron dislocación de hombro.

Los dolores en su hombro continuaron hasta que en 2019 se le diagnosticó un desgarro del labrum posterior del hombro izquierdo, lo que significa que el cartílago alrededor de la articulación de este hombro de Suga, estaba desgarrado. Desde entonces el rapero de BTS seguía recibiendo diversos tratamientos para evitar que su lesión afectara sus actividades personales y artísticas. Min Yoongi ha sufrido durante mucho tiempo una amplia variedad de síntomas, incluida la incapacidad de levantar los brazos en alto y ataques repentinos de dolor.

Big Hit, la agencia que lanzó y representa a BTS, manifestó en un comunicado: "se sometió a rehabilitación y tratamiento constantes durante su carrera, pero desafortunadamente sus síntomas no mejoraron de manera apreciable. Estos síntomas han aparecido con una frecuencia creciente en los últimos años, afectando a Suga no solo en el escenario, sino también en el transcurso de su vida diaria".

Suga también sintió que era importante para él restaurar su buena salud para prepararse para su servicio militar obligatorio, así como su carrera musical posterior al servicio. Después de una extensa discusión con la empresa, se tomó la decisión de someterse al procedimiento quirúrgico.

En un reciente live que Jimin llevó a cabo en el canal de BTS, habló sobre la recuperación de su amigo Suga, al saber sobre la preocupación del ARMY con respecto a la salud de Yoongi. "Se está recuperando bien, así que espero que no se preocupen demasiado", expresó el cantante de Bangtan. Asimismo Jiminie contó al fandom que Suga les da actualizaciones para hacerles saber cómo le está yendo y que todos se mantienen en contacto, "la cirugía salió bien".

Él está diciendo que los extraña a todos, espero que puedan desear su pronta recuperación conmigo también. Suga decidió recibir el tratamiento temprano antes de que su salud empeorara, porque quiere estar con ustedes por mucho tiempo. Si esperan un poco, lo verán de regreso y sano pronto.

Min Yoongi, mejor conocido como Suga, tiene 27 años de edad. Foto: Twitter @BTS_twt

Suga estará ausente por un tiempo de las actividades de BTS

Big Hit anunció que debido a su cirugía, Suga no podrá participar en la mayoría de las actividades oficiales de BTS, para que pueda concentrarse por completo en su recuperación. Una vez que los médicos determinen que la zona de la operación se ha curado lo suficiente, el rapero comenzará sesiones de fisioterapia para que finalmente pueda recuperar su salud y estar completamente recuperado. Min Yoongi estará ausente durante un tiempo, incluso para las actividades promocionales de "BE", el nuevo álbum de BTS.

Asimismo Suga envió este mensaje al ARMY de BTS a través de la comunidad global Weverse:

Hola, soy Suga. Después del anuncio, mucha gente se preocupó, por lo que lo siento y estoy muy agradecido. Afortunadamente, la cirugía salió bien. Mi estado actual es que siento algo de dolor, pero estoy muy aliviado. Debido a que tengo actuaciones como parte de mi trabajo, traté de evitar la cirugía tanto como pude y aguanté con rehabilitación e inyecciones. Sin embargo, tenía miedo porque empeoraba de nuevo cada vez que actuaba.

"Después de que tres de cada cuatro hospitales dijeron que sería bueno hacer la cirugía considerando mi condición, me realicé la cirugía…(¡realmente sufrí mucho por la decisión!) No podré participar en el programa de actividades por el momento, así que me siento apenado por los integrantes y ARMY. Me ausentaré un poco para poder recuperarme lo antes posible, pero volveré pronto. ¡No tardará tanto! Una vez más, lo siento y gracias, ARMY".

¡Enviamos nuestros mejores deseos a Suga para su pronta recuperación!