¿Cómo sigue de salud César Bono, el querido "Frankie Rivers" de la serie "Vecinos"?

César Bono está delicado de salud. El actor mexicano de 71 años de edad permanece en un hospital de la Ciudad de México; la semana pasada fue internado debido a una hemorragia de úlcera estomacal. Posteriormente, tuvo que ser sometido a una operación de emergencia por una perforación en el duodeno, la primera parte del intestino delgado y se localiza entre el estómago y la parte media del intestino delgado.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, Leonardo Bono, uno de los hijos del actor de cine y televisión, informó sobre su estado de salud: "la verdad no ha parado de estar grave, pero está estable gracias a Dios y pues nada, a esperar".

El hijo de César Bono, actor quien interpreta a "Frankie Rivers" en la exitosa serie de televisión "Vecinos", mencionó que su padre "está lleno de cables ahorita para alimentarlo, para hidratarlo y así, está medio dopado". Asimismo, contó haber hablado con él, "pero sí estaba así dopado por los analgésicos".

Sobre lo que les han dicho los médicos que atienden a su progenitor, la situación de César Bono "es grave, pero estable, todo va bien, pero que está delicado, respondió bien a la cirugía, va bien, pero sí está delicadito".

Por otra parte, Patricia Castro, ex esposa de César Bono, compartió para el programa "De primera mano", que el histrión está en terapia intensiva y sedado, "su estado es grave, estable y pues aquí estamos esperando, dice el doctor que pasará como 10 días más en terapia intensiva".

Reveló que antes de ser internado, comenzó a vomitar sangre y lo llevaron de emergencia a un hospital, "entre que debatían si era cáncer o una úlcera gigante cuando llegó al hospital, se dieron cuenta de que no era una úlcera, sino que tenía perforación del duodeno".

Patricia Castro no ha ido al nosocomio a verlo y dijo cuál era su motivo. "Yo misma pienso que qué horror estar en una cama y ver a alguien a quien no sé si desprecio o me caes mal, si yo supiera que mi presencia le da valor o entereza o algo positivo, por su puesto que lo vería allá adentro, pero él fue el que tomó la decisión y yo lo respeto".