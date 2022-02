¿Cómo sigue de salud la señora Alba Mery Balvin, mamá del reguetonero colombiano J Balvin?

El reguetonero colombiano José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, permanece al lado de su mamá Alba Mery Balvin, quien desde hace unos días se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, debido a unas complicaciones de salud, derivadas de su contagio de Covid-19.

En una reciente publicación que hizo en las stories de su cuenta en Instagram, manifestó que ante los difíciles momentos que estaban pasando, debían tener mucha paciencia.

"Otro día más, ya dije: 'o nos quedamos o salimos los dos'. Gracias por sus oraciones, no es cuando nosotros queramos, es cuando tenga que pasar. En esto es paciencia y tiempo, los avances son lentos y toca ponerse en la realidad".

La mamá de J Balvin continúa delicada de salud.

En otro post, J Balvin escribió junto a una fotografía tomando la mano de su mamá: "una noche más, más oraciones y oraciones, por todos los que están pasando por algo parecido". Asimismo, reconoció la fortaleza de su padre Álvaro Osorio. "Respeto para mi padre, por soportar este momento, estamos unidos".

Por otra parte, uno de los grandes exponentes de la música urbana a nivel internacional, compartió un video en sus redes sociales, acostado en una camilla del hospital y con suero. Ante la preocupación de sus miles y miles de seguidores, explicó lo que pasó.

"Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero, estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave, pero aquí lo que importa es mi mamá, gracias a todos".

J Balvin agredece a sus fans por todas las muestras de apoyo y las oraciones.

Sus seguidores se han unido en una cadena de oración, por la pronta recuperación de Alba Mery Balvin. "Dios te dé la oportunidad de tener a tu madre mucho tiempo más y la pare de esa cama", "En el nombre poderoso de Nuestro Señor Jesucristo, recibe sanidad", "pronta recuperación para tu mami, Dios los bendiga, no pierdan la fe", "Dios este con su señora madre y con él también, acompañándole en este momento" y muchos más, son los comentarios en nuestra cuenta de Instagram Debate Show.

En una anterior publicación en sus redes sociales, J Balvin mencionó que ante esta situación, aprendió "que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo amar al otro y no cómo destruir". Insistió en que no se debe perder el tiempo con odio. "Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo, pido sabiduría a Dios, para que en las olas de maldad, solo brille en mí la paz".