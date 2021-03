¿Cómo sigue el estado de salud de Mónica Noguera tras su contagio de Covid-19?

Mónica Noguera se comunicó con sus compañeros del programa "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, para compartir como sigue su estado de salud tras su contagio de Covid-19. La hermosa celebridad de la TV mexicana contó que en su caso los síntomas que ha tenido son leves, tiene un poco de dolor en su espalda pero está muy bien atendida y con su respectivo medicamento.

"Yo espero ya muy pronto salir negativa", expresó Mónica Noguera a través de una llamada telefónica que hizo al show de televisión antes mencionado. La conductora de televisión de 50 años de edad, manifestó que no sabe dónde se contagio. Al principio tuvo mucho cansancio, llegando a pensar que se debía a sus rutinas de ejercicio.

Es muy importante, en serio, si tienen así una idea de que podría Covid o que se sienten un poquito mal, hacerse el examen.

Antes de saber que estaba contagiada, seguía corriendo ocho kilómetros en la UNAM "y me sentía un poquito cansada". La ex esposa del productor de televisión Memo del Bosque luego de correr, como parte de su rutina seguía con el box, posteriormente en el gimnasio. "Pero así exactamente saber dónde me contagié, no, está complicado decir cómo o dónde".

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, informó que al saberse que su compañera Mónica Noguera había contraído el virus, todas las personas que trabajan en el show "De primera mano" ya se realizaron la prueba correspondiente y todos han salido negativos.

Mónica Noguera, originaria de la Ciudad de México, manifestó que de momento no puede hacer ejercicio y tiene que alimentarse más de la cuenta. Bromeó al decir: "a ver si no llego medio pasadona de tamales porque no puedo hacer ejercicio, tengo que aguantar, yo creo que no he dejado de hacerlo hace muchísimo tiempo y se siente muy raro".