Cómo sigue la salud de Dante, hijo de Ferdinando Valencia

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman viven momentos de angustia; uno de sus mellizos, Dante, se encuentra delicado de salud en un hospital en la ciudad de Guadalajara. Hace unos días el actor dio a conocer a través de su canal de YouTuve, que su hijo había sido hospitalizado por segunda ocasión, ya que contrajo meningitis otra vez.

A través de GoFundMe se lanzó una campaña para ayudarlos económicamente, ya que el pequeño Dante debe seguir bajo supervisión médica y los costos hospitalarios son muy altos. El actor Ferdinando Valencia contó a Las Estrellas: “hace unos pocos meses fui papá de dos bellos hijos, desgraciadamente Dante, el mayor, pero más pequeño de tamaño y peso, contrajo meningitis".

He estado en varios hospitales en USA y ahora se debate entre la vida y la muerte en Guadalajara, después de que supuestamente me lo dieran de alta.

"Los gastos médicos van arriba de 280 mil dólares (más de 5 millones 400 mil pesos mexicanos), yo económicamente di lo que tenía. Ahora estoy al lado de mi mujer y mis dos hijos luchando con Dante, ayúdenme a luchar con él y por él”.

La recaudación de fondos fue organizada por amigos cercanos de Ferdinando Valencia; a través de esta campaña no solo se busca ayudar al hijo del actor y la modelo, sino también ayudar a niños en situaciones similares con el dinero recaudado.

“La campaña la están haciendo mis amigos para apoyarme, yo no lo hice, pero me están ayudando y la ventaja es que lo que no se utilice lo aplican en otros niños, yo no recibiré dinero”, señaló el actor a Las Estrellas. Se busca reunir 300 mil dólares.

El pasado fin de semana Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman pidieron una cadena de oración por Dante. "El que se quiera unir a una cadena de oración por mi bebé se lo agradecería mucho. Dios tiene un propósito para ti mi bebé, ánimo eres muy fuerte, tengo mucha fe que pronto vas a estar con nosotros, vas a vencer otra batalla más".

Vamos mi amor tú puedes te amamos mucho, quiero agradecer a toda la gente que está orando por mi pequeño, de corazón muchas gracias.

Asimismo compartió un emotivo post en sus redes sociales: "Dante te sostengo en mis manos con la misma fe con la que sé que Dios nos sostiene en las suyas, primero Dios".

Por su parte Brenda Kellerman publicó una foto junto a sus adorables hijos, donde el dolor y sufrimiento de una madre es evidente.