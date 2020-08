¿Cómo sigue la salud de Lalo Mora, "El rey de mil coronas"?

El pasado fin de semana Lalo Mora, "El rey de mil coronas", dio positivo a Coronavirus (COVID-19), por lo cual tuvo que ser hospitalizado en Monterrey, Nuevo León. A través de redes sociales su hijo Lalo Mora Jr., vocalista de Los Herederos de Nuevo León, ha estado informando sobre la salud de su señor padre, uno de los cantantes más icónicos del Regional Mexicano.

El pasado viernes se dio a conocer que Lalo Mora había ingresado a cuidados intensivos: "hoy más que nunca necesita mi padre de todos ustedes, acaba de entrar cuidados intensivos, les pido sus oraciones con mucha fe mi gente, hágase tu voluntad Señor, amén", comentó Lalo Mora Jr. La mañana de este domingo el vocalista de Los Herederos de Nuevo León dio un nuevo informe sobre la salud de su padre:

Mi gente no se dejen guiar por publicaciones falsas, lo dije muy claro, yo les daré información sobre la salud de mi padre, hasta ahora él está estable gracias a Dios, nadie tiene autorización para decir sobre su salud más que mi familia y un servidor, agradezco su atención, muchas gracias.

Lalo Mora agradece todas las oraciones que su público lleva a cabo. Foto: Facebook Los Herederos de Nuevo León

Asimismo a través de un video compartido en redes sociales, el hijo de Lalo Mora mencionó que "El rey de mil coronas", está muy agradecido por todas las oraciones que su fiel público ha estado llevando a cabo para pedir por su salud. "Quiero comentarles que la salud de mi padre se encuentra estable, bendito sea Dios, está muy contento con todos ustedes por sus oraciones, por sus saludos, por su buena vibra que le están enviando".

Un millón de gracias de parte de mi padre y de parte mía para todos ustedes, todo el público del señor Lalo Mora, mil gracias por su apoyo, que Dios los bendiga.

Días atrás al darse a conocer que Lalo Mora había dado positivo a COVID-19, su hijo compartió en sus redes sociales el video de una llamada telefónica que le hizo a su papá, uno de los cantantes más queridos y respetados en México. El intérprete de música norteña aseguró no temerle a la muerte: "no pasa nada hijo, no hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte es hermana, la muerte que llegue quedito para no sentirla".

Ante las palabras de Lalo Mora, su hijo se mostró pensativo y a la vez inquieto: "no hay que pensar en eso, primeramente Dios vas a estar bien", le dijo Lalo Mora Jr, a lo que "El rey de mil coronas" le respondió: "la muerte es pareja".

Cabe recordar que en marzo pasado, cuando fue declarada la pandemia de Coronavirus, Lalo Mora publicó un video en sus redes sociales que se viralizó en un dos por tres, ya que el cantante de la música norteña invitaba a todos sus seguidores a llevar a cabo el adecuado lavado de manos. Dicho video tenía de fondo musical su conocido tema "El rey de mil coronas". El cantante recomendó: "lávate bien las manitas, hay que desinfectarse las manos, para evitar el COVID-19 o Coronavirus. Cuida tu gente, cuida tu familia, cuídate tú. Tu amigo Lalo Mora te lo recomienda".

