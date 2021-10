¿Cómo surgió la amistad entre la mexicana Yalitza Aparicio y el español Alejandro Sanz?

La actriz mexicana de origen indígena Yalitza Aparicio, fue una de las invitadas especiales del cantautor español Alejandro Sanz, a la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. A muchos sorprendió la amistad entre ambos y en una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, el intérprete contó cómo surgió esta.

Alejandro Sanz conoció a Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma" del aclamado cineasta mexicano Alfonso Cuarón, luego de un concierto en la ciudad de Puebla. Su primer encuentro se llevó a cabo en el camerino.

En ese entonces el cantante originario de Madrid, España, acababa de ver "Roma" y quedó fascinado con la forma de actuar de Yalitza Aparicio, "porque me pareció tan genuina, una actuación tan pura, tan llena de verdad, sin poses, no sé, me fascinó su forma de actuar".

Una vez en el camerino tras el concierto, Yalitza Aparicio (nominada como Mejor actriz para los Premios Óscar en el 2019), "me empezó a hablar de mis canciones y se las sabía mejor que yo", expresó el cantante, haciéndole saber que muchos de sus temas musicales "le habían servido mucho en sus inicios para seguir soñando y seguir apostando por lo que quería hacer, por ser actriz y todo esto, me conmovió muchísimo".

Cuando le dijeron a Alejandro Sanz que necesitaban una speaker para la ceremonia de develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, "inmediatamente me vino ella a la cabeza".

De acuerdo con el intérprete de canciones como "Amiga mía", "Cuando nadie me ve", "Te lo agradezco, pero no" y muchas más, Yalitza Aparicio "representa todo lo que yo quería explicar allá, de la autenticidad, del esfuerzo, de todos esos valores que ella representa también".

La adoro y fue un regalazo por su parte venir hasta Los Ángeles, para pasar ese momento conmigo.

Durante la ceremonia, la actriz mexicana manifestó que Alejandro Sanz "nos has marcado y enamorado" con sus "hermosas canciones y tu gran voz de generación en generación".

Asimismo le agradeció por cantarle al mundo "que no importan los colores, ni las razas, para convertirnos en la persona favorita de alguien y demostrar que aunque la vida nos eleve y nos dé mil volteretas, nunca hay que rendirnos".

