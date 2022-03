¿Cómo surgió la controvertida pelea entre Residente y el reguetonero colombiano J Balvin?

En estos momentos varias personas de la industria musical están divididas en dos bandos: los que apoyan a Residente y los que apoyan a J Balvin. ¿Qué fue lo que pasó?

Recientemente, el cantante, compositor y rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, quien fue miembro fundador y vocalista de Calle 13, lanzó una nueva canción titulada "BZRP Music Sessions #49", producida por el argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap. En dicho tema musical que dura más de ocho minutos, arremete sin piedad en contra del reguetonero colombiano.

"Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a SpongeBob y a Pokémon, la copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón, esto es más bajo que eyacular sin erección", dice una parte de la letra de "BZRP Music Sessions #49", donde Residente le tira a J Balvin (cuyo nombre verdadero es José Álvaro Osorio Balvin).

"Como le dicen por ahí Josecito, no tienes calle, por eso tiene' los nudillo blandito, con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro, este cobarde, corderito mancebo, es como un desayuno vegano, sin huevo".

Asimismo, el boricua se refiere al reguetonero como un "pend...mentiroso", quien se "hace el espiritual" usando la salud mental, para supuestamente vender un documental. "Tú eres má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan". Dentro de su "masacre", le dice que es un "falso", "inseguro", "imbécil" y "fracasado".

Bizarrap y Residente.

¿A qué se debe la pelea de Residente y J Balvin?

Primero, hay que mencionar que nunca han sido amigos. Toda esta pelea tuvo su origen el año pasado, luego de que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, diera a conocer a los nominados para los Latin Grammy.

J Balvin hizo uso de sus redes sociales para incitar un boicot en contra de los Latin Grammy, por la falta de inclusión del reguetón en las diversas nominaciones. "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan, es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto".

Hubo comentarios a favor y en contra. René Pérez Joglar no estuvo de acuerdo con las palabras del reguetonero de 36 años de edad y originario de Medellín, Colombia. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Residente le dijo:

Para entender porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?

Le hizo que varios colegas del género su habían sido nominados como C. Tangana Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol y varios más. De acuerdo con René, la molestia de José Álvaro fue porque el año pasado, no recibió ninguna nominación para los Grammy Latino.

"Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot".

El ex integrante de Calle 13 arremetió en contra de J Balvin, al comparar su música con un carrito de hot dogs, "que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo", pero cuando esas personas quieren comer bien, "se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

De igual manera, le mandó este consejo: "entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante o también, puedes hacer un hot dog bien hij..., así con kobe beef, no sé, el punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20".

J Balvin únicamente se limitó a compartir el video de Residente en sus redes sociales, con estas palabras: "respeto tu opinión".

Meses después, cuando el reguetonero lanzó el video musical "Perra", causó gran controversia y molestia muchas personas (entre ellas René), ya que aparece en el audiovisual paseando por las calles con unas mujeres arrodilladas, con cadenas en el cuello.

En otra parte de su canción "BZRP Music Sessions #49", Residente dice: "es un imbécil con tinte de cabello, que puso a mujere' negra' con cadena' de perro en el cuello, un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón, siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco, mi llave, lo peor de todo y lo más grave, es que este pend... es racista y no lo sabe".

Aunque muchos pensaban que las diferencias entre ambos habían terminado tras aquella polémica del Latin Grammy, con "BZRP Music Sessions #49" Residente demostró todo lo contrario. "La historia te va a dar un bofetón en nombre de to' los que, bajo abuso, recogieron algodón, y otro bofetón en nombre de to' los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón".