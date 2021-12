Como toda una dama, Mara Patricia Castañeda manda mensaje a Vicente Fernández Jr y Mariana González

La periodista siguió teniendo una excelente relación con su ex suegro Don Vicente Fernández, misma relación que continúa con Gerardo y Alejandro, sus respectivos hijos y con Doña Cuquita.

En la opinión de la periodista de 55 años de edad, si el hermano de Alejandro Fernández "El Potrillo" y ella no funcionaron como pareja, "funcionamos como amigos, como personas y como sociedad, cariño va a haber siempre".

Y como la dama que es, Mara Patricia Castañeda mandó un mensaje a su ex esposo y a su actual pareja sentimental : "si Mariana y él me necesitan, ahí estaré", recalcando que como personas "estamos para apoyarnos y qué bueno que él también entienda que eso, fue parte del pasado".

Lo que pasó, pasó, no se puede vivir con que 'tú me dijiste, yo te hice', la vida tiene que seguir, Vicente y yo seremos amigos siempre.

Aunque se vieron la última vez que entrevistó a "El Charro de Huentitán" y se hablan por teléfono en ocasiones como en sus cumpleaños, la presentadora del programa "Tras la verdad", contó que esta fue la primera vez que se reencontraba públicamente con su ex desde su divorcio .

La ex nuera de Vicente Fernández y Doña Cuquita , externó que pese a las conjeturas que publicaron algunos medios de comunicación, dejó muy en claro que en su reunión con su ex cónyuge, solo hubo empatía.

La reconocida periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda tuvo un reencuentro con su ex esposo Vicente Fernández Jr. , esto durante el emotivo funeral de Vicente Fernández , quien fuera uno de los grandes intérpretes de la música mexicana. Asimismo la también conductora de televisión saludo a la empresaria Mariana González, la llamada "Kim Kardashian mexicana", actual prometida de su ex pareja.

