Como toda una skater Shakira protagoniza "Girl like me", video musical de Black Eyed Peas

La banda estadounidense Black Eyed Peas estrenó este viernes su nuevo video musical, correspondiente a su sencillo "Girl like me", en colaboración con la hermosa cantautora Shakira, originaria de Barranquilla, Colombia. Dicho tema forma parte de "Translation", el octavo álbum de estudio de la agrupación integrada por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo.

La pareja sentimental del futbolista Gerard Piqué, se convirtió en la gran estrella de este nuevo video de Black Eyed Peas (que se encuentra en el #1 de tendencias en YouTube), al demostrar sus fabulosas habilidades como skater (patinadora). Asimismo en dicho video Shakira luce de lo más sensual con un conjunto ochentero inspirado en las coreografías de aeróbic.

En "Girl like me" el grupo originario de Los Ángeles, California y la cantante de conocidos temas como "Ojos así", "Waka Waka" y muchos más, le cantan a las mujeres latinas. "Quiero una mujer como Shakira, esta latina está rica, quiero una chica de familia que sepa vivir y que viva la vida...me gustan las dominicanas, las boricuas y las colombianas y en East L.A. me gustan las chicanas", dice una parte de la letra.

En su cuenta de Twitter la cantante manifestó su inmensa alegría, por todos los buenos comentarios que ha tenido esta nueva colaboración musical. "No saben lo feliz que estoy con sus comentarios y la respuesta a 'Girl like me', más de lo que podía desear. Estoy muy emocionada y estoy seguro de que Black Eyed Peas también, así que gracias, gracias, gracias".

Por su parte el rapero y compositor Jaime Luis Gómez, mejor conocido como Taboo (estadounidense de origen mexicano), describió el papel de Shakira en "Girl like me" como toda una hazaña: "quiero agradecer enormemente y amor supremo a todos los fans de Shakira y nuestros increíbles 'Peabodies', gracias por rockear con nosotros, gracias por todo el amor y el apoyo, los amo de por vida". (Black Eyed Peas y su fantástica oda a la música latina).

Aunque la canción ha causado gran sensación, varios fans de la cantautora barranquillera expresaron en redes sociales su anhelo de que lance próximamente una nueva canción de amor y en español.

Cabe mencionar que en junio pasado Black Eyed Peas lanzó su álbum "Translation", una producción discográfica con temas cargados de hip-hop, pop, dance, reggaetón y trap. Además de la colaboración con Shakira, grabaron:

"Vida loca" junto a Tyga y Nicky Jam.

"Duro hard" con Becky G.

"Mabuti" con French Montana.

"Mamacita" con Ozuna y J Rey Soul.

"Ritmo (Bad boys for life)" con J Balvin.

"Feel the beat" junto a Maluma.

"No mañana" con El Alfa.

"Tonta love" con J Rey Soul.

Sobre su "Girl like me" el rapero, compositor y productor Will.i.am se dijo gran admirador de la cantante colombiana, en una entrevista que Sony Music México compartió con Debate. "En cuanto a artistas latinos Shakira es una de las que más aprecio, es tan dulce e increíble, me considero un amante de la música latina y la gente con la que hemos colaborado para este disco es increíble", expresó.