Cómo vive Ferdinando Valencia su duelo ante la muerte de Dante

Ferdinando Valencia tiene dos proyectos en puerta; se trata de la telenovela "Como tú no hay dos" y de la obra de teatro "Cincuenteando". Con ambos proyectos retoma su vida actoral a casi tres meses de la muerte de su hijo Dante. "Y mientras te vas, te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí, adiós Dante, adiós mi amor", comentaba el actor en agosto pasado al dar a conocer que su bebé había cerrado sus ojitos para siempre.

En una entrevista con el Programa Hoy, Ferdinando Valencia resaltó: "a Dante le dedico el resto de mi vida, no sólo este trabajo, le dedico todo, lo extraño mucho". El actor contó ante las cámaras del programa de Las Estrellas que la ausencia de su hijo se siente cada día más, asi mismo comprende que se trata del duelo que vive.

Es curioso porque a medida que los temas se van apagando y silenciando públicamente, no sucede lo mismo de manera personal.

"Él cada vez vibra más fuerte en mí, lo extraño más, cada vez me hago más preguntas, cada vez quiero preguntármelas menos, pero son parte de los procesos y no lo quiero esconder, es lo que me sucede y tengo que trabajar en ello", señaló Ferdinando Valencia.

Ante los difíciles momentos que vivió junto a su familia, el actor compartió una de las enseñanzas que aprendió. "No sé trata de quién se fue, se trata de muchas cosas, de quién me queda y de lo que a él le hubiera gustado ver, se trata de que también tengo una pareja, tengo una familia y todos me están dando ejemplos a mí y me gusta ver que también pongo mi granito de arena para sacarlos adelante".