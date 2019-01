¿Cómo vivió el ARMY de BTS el estreno de su película en cines?

¿Por qué el sábado 26 de enero de 2019 era una fecha muy, pero en verdad, muy esperada por el ARMY? sencillo, ya que fue el unico día en que proyectó en las salas de cine BTS Love Yourself Tour in Seoul.

La banda de K-Pop surcoreana BTS (Jimin, V, Jungkook, J-Hope, Suga, Jin y RM) se volvió tendencia a nivel mundial. Casi un centenar de países se unieron para proyectar el concierto BTS Love Yourself Tour in Seoul que millones de seguidores vivieron este sábado 26 en diferentes salas de cine.

A través del hashtag #LoveYourselfinSeoulFilm el ARMY de BTS compartió su inolvidable experiencia al ver a los Bangtan Boys en la pantalla grande.

Cuando fui a ver #LoveYourselfinSeoulFilm al cine le grabe partes a mi amiga ya que ella no podía ir, cuando se los pasé lloró de alegría, no sé cómo deba sentirme, si bien o mal, por qué la hice llorar, pero de alegría...



**Explosión mental**@BTS_twt

El 26 abril de 2018, Big Hit Entertainment, la agencia detrás de BTS, anunció la gira internacional más grande de la banda de K-Pop con un tráiler que se apoderó de YouTube, y en poco tiempo, todas las entradas habilitadas en todos los países incluidos en la gira se habían agotado.

Por ello, para felicidad de las fans que se quedaron sin entradas y para las que se encuentran en países que BTS aún no visita, luego se anunció "BTS World Tour: Love Yourself in Seoul", una película que fue filmada durante el concierto de BTS de agosto de 2018 en el Estadio Olímpico de Seúl, y estrenada el mismo día en 90 países del mundo, en 3 mil 800 cines, para que todos los fans de los Bangtan Boys disfrutaran de sus canciones como si estuvieran en el mismo estadio, coreando y gritando en tiempo real.

"BTS World Tour: Love Yourself in Seoul" fue estrenada el sábado en diversos países alrededor del mundo. En Latinoamérica, países como Chile, Argentina, Perú, México y Colombia fueron incluidos dentro de este lanzamiento de un solo día.

Cada país le dio a este concierto su propio color y la forma de vivir.