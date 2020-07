Cómo y dónde ver "Comic-Con at Home" del 22 al 26 de julio

Comic-Con, la famosa Convención Internacional de Cómics de San Diego llega hasta tu hogar de manera gratuita y virtual desde este 22 y hasta el 26 de julio, debido a poder realizarse de manera presencial como siempre a causa de la pandemia de Covid-19.

Durante el evento los fanáticos podrán acceder de manera gratuita a una programación diaria de manera virtual: conferencias, talleres y producciones, desde la comodidad y seguridad de tu casa.

Algunas programaciones estarán disponibles durante la transmisión en vivo y otras estarán por tiempo limitado. Estos paneles se transmitirán de manera simultánea en el canal oficial de Youtube de Comic-Con de San Diego.

El servicio de streaming Disney+ presentará próximos proyectos como la docuserie "Marvel 616" y la serie de National Geographic "The right stuff", así como la película de "Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe".

La primera edición de la Comic-Con fue en 1970 | Especial

Miércoles 22 de julio

Cómics en el aula. Pregúntame cualquier cosa: maestros, administradores, creadores y editores. (15:00 hora Centro de México)

Spirit Skies: cómo publicar un cómic juvenil internacional en la era de COVID-19 (18:00 hora Centro de México)

Jueves 23 de julio

Panel del universo Star Trek (10:00 en San Diego, 12:00 hora centro de México).

Solar Opposites (11:00 en San Diego, 13:00 hora centro de México).

Truth Seekers, lo nuevo de Simon Pegg para Amazon Prime Video (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

Duncanville: Mesa redonda (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

Un vistazo dentro de Marvel’s 616 de Disney+ (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Utopia, de Amazon Prime Video (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Panel y ronda de preguntas de La materia oscura (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Las mujeres detrás de Mythic Quest: Raven’s Banquet (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Upload, de Amazon Prime Video (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

Los nuevos mutantes (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

Panel de Close Enough (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Superstore: Mesa redonda (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Segunda temporada de The Boys: Panel (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Cuarta temporada de Van Helsing: Mesa redonda (17:00 en San Diego, 19:00 hora centro de México).

Mystery Science Theater 3000: A Panel Panorama (18:00 en San Diego, 20:00 hora centro de México).

Viernes 24 de julio

Retrospectiva sobre Charlize Theron: La carrera de una heroína de acción (10:00 en San Diego, 12:00 hora centro de México).

Adventure Time: Distant Lands (11:00 en San Diego, 13:00 hora centro de México).

Celebración de las 6 temporadas de Vikingos (11:00 en San Diego, 13:00 hora centro de México).

Fear the Walking Dead: Panel (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

Don’t Look Deeper, de Quibi: Panel (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

Infinity Train, de HBO Max y Cartoon Network: Mesa redonda (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

The Walking Dead: Panel (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Yolo: Crystal Fantasy (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Esta mierda me supera, del papel a la pantalla. (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

The Walking Dead: World Beyond: Panel (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

12oz Mouse, de Adult Swim: Panel (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

Primer vistazo a Helstrom, de Hulu y Marvel. (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Panel sobre la animación para adultos de HBO Max (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

The Capture, de Peacock: Panel (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

The Dragon Prince: Mesa redonda (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Bob’s Burgers: Panel y ronda de preguntas (16:00 en San Diego, 18:00 hora centro de México).

Crossing Swords: Mesa redonda (16:00 en San Diego, 18:00 hora centro de México).

Una mirada sobre Joss Whedon (17:00 en San Diego, 19:00 hora centro de México).

Archer: Panel (17:00 en San Diego, 19:00 hora centro de México).

Unboxing Pandora: La segunda temporada llegará este otoño (17:00 en San Diego, 19:00 hora centro de México).



Sábado 25 de julio

Los Simpson: Mesa redonda (11:00 en San Diego, 13:00 hora centro de México).

Bless the Harts: Panel (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

Reencuentro 15 aniversario de Constantine (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

Phineas y Ferb, la película: Candance contra el Universo: Panel (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

American Dad: Panel (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

The Right Stuff, de Disney+: Panel (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Padre de familia: Mesa redonda (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

Para toda la Humanidad: Panel (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

Un mundo feliz, de Peacock: Panel (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Segunda temporada de The Order: Panel (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Bill & Ted Face the Music: Panel (15:00 en San Diego, 17:00 hora centro de México).

Territorio Lovecraft: Panel (16:00 en San Diego, 18:00 hora centro de México).

Stumptown: Mesa redonda (16:00 en San Diego, 18:00 hora centro de México).

Wynonna Earp: Panel (17:00 en San Diego, 19:00 hora centro de México).

Lo que hacemos en las sombras: Panel (17:00 en San Diego, 19:00 hora centro de México).

NOS4A2: Panel (18:00 en San Diego, 20:00 hora centro de México).

Una tarde con Kevin Smith (18:00 en San Diego, 20:00 hora centro de México).

Domingo 26 de julio

Hoops, de Netflix: Panel (10:00 en San Diego, 12:00 hora centro de México).

Next, de Fox: Panel (11:00 en San Diego, 12:00 hora centro de México).

Los 100: video especial de presentación y ronda de preguntas (12:00 en San Diego, 14:00 hora centro de México).

Looney Tunes Cartoons: Panel (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Red Dwarf: The Promised Land: Panel (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Los Goldberg: Mesa redonda (13:00 en San Diego, 15:00 hora centro de México).

Una conversación con Nathan Fillion (14:00 en San Diego, 16:00 hora centro de México).

Podrás ver la programación a través de la web www.comic-con.org y en YouTube.