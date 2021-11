México.- Quien de las críticas no se salva es la cantante mexicana Belinda, que está disfrutando de su romance con el intérprete de música regional mexicana Christian Nodal, a pesar de ser una mujer muy hermosa, su físico dio mucho de qué hablar recientemente.

La estrella del pop latino compartió algunas fotografías de un maquillaje estilo foxy eye a la moda que se realizó recientemente y los comentarios al respecto no se hicieron esperar, pero la mayoría no fueron nada positivos, mucho menos resaltaron su belleza.

Fue en su perfil de Instagram donde se vieron las fotografías luciendo como toda una diosa, como de costumbre, sin embargo, sus seguidores la compararon con la Tigresa del Oriente, esto por el estilo de maquillaje y un supuesto exceso de cirugías para lucir más hermosa.

Comparan a Belinda con La Tigresa del Oriente por supuesto exceso de cirugías

"La Tigresa del Oriente joven", le escribieron sus seguidores en la caja de comentarios, lo que desató la furia de sus fieles admiradores, quienes no dudaron en defenderla a capa y espada como siempre suelen hacerlo.

Para otros, fue solamente su maquillaje el que no le favoreció, explicando que es un estilo que no le queda y la hacer ver muy "rara". Además de lucir su maquillaje, la cantante también presumió su nuevo look; dejó el rubio con luces atrás y optó por un tono chocolate.

A pesar de que muchos aseguraron que está cambiando por tantas cirugías y otros que será la sucesora de la gran Irma Serrano, las críticas no afectan ni un poco a Belinda, quien ya está acostumbrada a dar de qué hablar y recibir comentarios de todo tipo, pero siempre enfocándose en lo positivo.

