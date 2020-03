Comparan a Espinoza Paz con Maluma por radical cambio de look

Desde hace algún tiempo el cantante de regional mexicano Espinoza Paz ha comenzado a demostrar su lado más fashionista, lo cual lo ha llevado a que lo comparen con grandes exponentes del género urbano como J Balvin, Maluma y hasta Anuel AA.

Hace algún tiempo el intérprete mexicano compartió una curiosa fotografía en su cuenta de Instagram oficial para presumir su nuevo y radical cambio de look, el cual causó mucha polémica y despertó comentarios curiosos de los Internautas, quienes aseguraron que lucía idéntico al cantante Maluma.

En la fotografía se aprecia al cantante con el cabello decolorado y de dos colores; blanco y negro, guiñando un ojo y utilizando una colorida camisa de botones que es digna del estilo que utiliza Maluma, razón por la cual fue incluso confundido por internautas con el reguetonero.

Crei que era Maluma no m*mes jaja", "Pensé que eras Maluma y lejos estás de parecerte a Dios gracias", "Malumabalvin fusión", "Tu eres mas hermoso que maluma", "Cuando vi la foto juré que era Maluma pero no..", fueron algunos de los comentarios de la fotografía.

Esta no es la única ocasión en la que el artista ha sido comparado por sus increíbles cambios de look, los cuales no suelen ser muy del agrado de sus seguidores, ya que aseguran que debería conservar y mantenerse en su estilo de "macho".