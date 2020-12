Comparan matrimonio de Luis Miguel con el Titanic

Ciudad de México.- El aclamado cantante Luis Miguel consolidó su carrera artística a temprana gracias al gran talento que posee, sin embargo, su vida personal difiere en gran medida a lo proyectado en el escenario. Muestra de ello es su último matrimonio con la actriz Aracely Arámbula, con quien tiene dos hijos.

La historia de amor entre Luis Miguel y Aracely Arámbula acaparará los reflectores del mundo del espectáculo, pero muchos detalles de la reacción y posterior separación no fueron dados a conocer pese al interés de sus fanáticos hasta en día de hoy.

La actriz dio nuevas revelaciones sobre su relación con el Sol de México, como se le apoda al cantante, durante una entrevista para el programa Ventaneando.

Es una historia tan hermosa, una historia de amor tan linda que no se la podrían creer, sería una historia así como de Titanic, tan bella, no tiene nada que ver con eso, me refiero de lo bonita”, dijo.