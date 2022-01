"Compartiremos este honor con ARMY", BTS gana el Daesang por quinto año en los Golden Disc Awards

La Asociación de la Industria Musical de Corea llevó a cabo la entrega anual de los Golden Disc Awards, ceremonia que reconoce los logros musicales sobresalientes en Corea del Sur. BTS ganó por quinto año consecutivo el Disc Daesang (Álbum del Año), merecido galardón que obtuvieron gracias a su quinto álbum de estudio "BE", que incluye éxitos como "Life goes on", "Telepathy" y "Dynamite".

Bangtan Sonyeondan no pudo asistir a la ceremonia de premiación, sin embargo, su agencia Big Hit Music envió un mensaje pre-grabado. RM, líder de la agrupación, resaltó que el año pasado también ganaron el Disc Daesang en los Golden Disc Awards del año pasado, "y estamos profundamente conmovidos por el hecho de que hemos recibido tanto amor nuevamente".

Comentó que "BE" fue álbum que hicieron para consolar y reconfortar a su fiel legión de fans, ARMY, quienes no la estaban pasando nada bien ante la pandemia del Covid-19, "incluyéndonos a nosotros mismos". Además, Kim Namjoon manifestó que como muchas personas se han identificado con este trabajo musical, "hemos recibido en su lugar mucho consuelo de ellos".

Gracias a los representantes de los Golden Disc Awards por darnos un premio tan importante, compartiremos este honor con ARMY, quienes siempre nos apoyan.

Suga agradeció por todo el apoyo a "BE" y al tema principal "Life goes on"; mencionó que el año pasado muchas personas estaban frustradas y con la intensión de hacerlos superar esos momentos complicados, lanzaron "Butter" y "Permission to dance".

"Creemos que estas dos canciones transmitieron este mensaje desde nuestros corazones a mucha gente, a través de tu amor, nos hemos dado cuenta de nuevo de la trascendencia y la fuerza de la música".

Jimin agregó que dichas canciones, tienen el esperanzador mensaje de volverse a reunir en persona con sus fans, cuando la pandemia del Covid-19 termine. Por su parte V, agradeció por el Daesang recibido, dejando muy en claro lo siguiente: "nos convertiremos en un BTS que no se conforma".

Jin, el mayor de los integrantes de Bangtan, expresó que gracias a ARMY, han encontrado otra razón "para sonreír ampliamente" y esperaba que las personas, nunca pierdan la sonrisa cuando los vean. "Siempre trabajaremos duro con la esperanza de que la gente pueda fortalecerse a través de nuestra música incluso en tiempos difíciles y dolorosos".

Jungkook, el Golden Maknae de BTS, dijo durante el discurso que no se detendrán aquí, "sino que nos convertiremos en un BTS que sube más alto y salta más lejos". J-Hope finalizó externando que en el 2021, subieron de nivel como equipo, "y yo mismo me he vuelto más seguro de la razón por la que hago música, una vez más, le digo a ARMY, gracias".

Leer más: ¿De qué trata el B-Side "Telepathy" de BTS, canción compuesta por Suga en solo 30 minutos?

Durante la ceremonia de los 36th Golden Disc Awards, que se llevaron a cabo sin público presencial en el Gocheok Sky Dome en Seúl, Corea del Sur, se transmitió las presentaciones de "Life goes on" y "Butter", las cuales BTS llevó a cabo durante los cuatro conciertos presenciales que tuvieron hace unas semanas, en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California, Estados Unidos.