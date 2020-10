Complicaciones en su salud por paro cardíaco, la causa de la muerte de Conchata Ferrell, actriz de Two and a half men

Estados Unidos.- La famosa y querida actriz Conchata Ferrell, actriz de la exitosa serie estadounidense “Two and a half men”, murió a la edad de 77 años debido a complicaciones en su salud derivadas de un paro cardíaco.

Conchata Ferrell, sufrió un paro cardiaco hace cuatro meses la cual se le complicó, lo que le provocó la muerte este martes 13 de octubre, en el Hospital Sherman Oaks en California, Estados Unidos, rodeada de sus familiares más cercanos, según Deadline.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ferrell, fue hospitalizada en mayo, donde pasó un mes en cuidados intensivos, durante el cual sufrió un infarto, en ese tiempo estaba en un respirador y diálisis, y no podía hablar ni comunicarse.

Por medio de su red social, la serie Two and a half men, confirmó la lamentable noticia, donde agradecieron a Ferrell y le desearon que descanse en paz.

Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y agradecemos los años que nos trajo risas como Berta que perdurarán para siempre, escribió.

Joy Cryer, le dedicó en su cuenta de Facebook, un conmovedor mensaje donde dice que era una hermosa humana, “estoy llorando por la mujer que extrañaré, y la alegría que trajo tantos”.

En la serie Two and a half men, Conchata Ferrell, interpretaba a una confianzuda ama de llaves llamada Berta, papel que le otorgó dos nominaciones al Emmy como actriz de reparto en 2005 y 2007.

Conchata, también es conocida por su participación en series como ‘Good Times’, ‘E/R’, ‘Grace y Frankie’, ‘Buffy the Vampire Slayer’ y ‘BJ and The Bear’. Además, por su papel de Susan Bloom en ‘L.A. Law’ consiguió otra nominación al Emmy en 1992.