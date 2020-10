Con 50 años de carrera, Cepillín quiere homenaje en el Zócalo

México.- El payaso Cepillín, nacido como Ricardo González Gutiérrez, busca conmemorar sus cincuenta años de trayectoria artística y en entrevista comentó que buscó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que le permitiera realizar un espectáculo en la Plaza de la Constitución con la finalidad de conmemorarlo.

El comediante, durante una entrevista para El Universal, dijo que tiene pensado hablar con Sheinbaum para que le permita realizar un gran espectáculo el próximo año en el Zócalo, donde busca invitar a grandes celebridades como Enrique Guzmán, Silvia Pinal y Yuri.

Ando buscando hablar con la señora Sheinbaum para que me hagan un homenaje en el Zócalo, y llevar a todos los artistas amigos míos y que vaya la gente gratis, que dure horas, que sea como permanencia voluntaria como antes se hacía. Como no tengo enemigos, quiero a todos, desde Enrique Guzmán, Silvia Pinal y todos los amigos que durante 50 años he podido hacer", comentó en la entrevista Ricardo, mejor conocido como el payaso Cepillín.