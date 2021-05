Con 80 años, Andrés García dice que no quiere vivir más allá de los 85

Con 80 años recién cumplidos, el actor Andrés García confesó que no desea vivir más allá de los 85, pues no quiere llegar al punto en que no pueda valerse por sí mismo.

Hace días, el pasado 24 de mayo, Andrés García festejó su cumpleaños, donde celebró en compañía de seres queridos, entre ellos uno de sus hijos, Leonardo, y su esposa.

Pero pese a que se siente agradecido de llegar con buena salud a esta edad, el actor dijo que no quiere vivir muchos años más.

Fue en una entrevista en el programa Sale El Sol que el reconocido actor dio las sorprendentes declaraciones acerca de su propia muerte.

“Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan”, dijo. “Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”.

Andrés García, quien dice estar contento de que su cuerpo y mente sean completamente funcionales a su edad, dijo que no se ve a sí mismo viviendo más allá de los 85, es decir, en cinco años a partir de ahora.

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual (…) Yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo”, agregó.

Agregó, que de poder elegir el sitio de su inminente final, este sería en la playa ‘El Paraíso’, que se ubica en Pie de la Cuesta, Acapulco, donde actualmente vive, y “si se puede, de una manera tranquila, dormido y sin dolor”.

Cabe resaltar que hace algunos meses el mismo actor se sentía en la recta final de su vida debido a enfermedades como la fibromialgia y a la osteoartritis, por lo que redactó su testamento, dejando a Roberto Palazuelos como heredero de la mayor parte de sus bienes.

Este último no había estado presente en el festejo de Andrés García por su cumpleaños, pese a la buena relación que por años han llevado, supuestamente porque el actor se había enojado fuertemente con su heredero y albacea por decir en una entrevista que sus propiedades valen más que las de él.