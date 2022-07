Con FOTOS sin ropa, Sebastián Rulli celebra sus 47 años de edad, junto a Angelique Boyer

"Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir. Feliz y pleno. Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla. Gracias por tanto amor y muestras de cariño. Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes", escribió el artista argentino al pie de la publicación.

México.- "Hoy festejo la vida como Dios me trajo al mundo", fueron las palabras con las que el actor Sebastián Rulli celebró sus 47 años de edad , publicando en Instagram un par de fotografías sin nada encima.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.