México.- Durante los últimos meses los cantantes Belinda y Christian Nodal han dado mucho de qué hablar, pues no sólo ocultaron su relación o dieron a conocer su compromiso, sino que también han evidenciado cómo es que ambos se llevan y esto ha sido tema de conversación en las redes sociales.

Entre peleas, celos, engaños y obsesión, así es como se la ha pasado la gente hablando del noviazgo que estos dos tienen, pero esto no es lo único que han dicho, uno de los rumores que más ha sonado con respecto a la pareja es que ya esperan a su primer hijo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las redes sociales se volvieron una revolución cuando se comenzó a decir que Belinda ya estaba embarazada de Christian Nodal, pero prefería mantenerlo en secreto, sin embargo, ella ha salido a aclarar estos chismes y no existe mejor manera de poder hacerlo.

Leer más: Revelan en KUWTK que Kim Kardashian y sus cuatro hijos tuvieron Covid-19

Resulta que la cantante aprovechó ser el tema de conversación para acabar de una vez por todas con aquellos rumores que señalan que está embarazada, pero lo oculta, pues a través de su perfil en Instagram compartió una fotografía que dejó a todos sin habla.

Fue entre sus stories de la plataforma en donde la cantante Belinda compartió una fotografía posando frente a un espejo mientras lleva un atuendo con influencias urbanas y deja al descubierto su preciado abdomen, luciendo plano y bien marcado, lo que evidencia que no hay embarazo.

Con abdomen plano, Belinda deja en claro que no está embarazada

Y muchos se cuestionaron si la estrella mexicana había publicado una fotografía antigua para que no se siga hablando sobre el tema, pero no fue así, pues Belinda hizo de las suyas y mostró el costoso anillo que le dio Christian Nodal para comprometerse, lo que demuestra que es una imagen reciente y no hay nada que ocultar.