¿Con aires de divo como Luis Miguel? El actor Diego Boneta le hace el fuchi a "José el soñador"

Tal parece que luego de haber protagonizado "Luis Miguel, la serie", el actor mexicano Diego Boneta no está dispuesto a participar en cualquier proyecto artístico. Recordemos que el también cantante, de 31 años de edad y originario de la Ciudad de México, obtuvo éxito internacional al personificar a "El Sol", en este proyecto de Netflix durante tres temporadas.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el empresario y productor teatral Alejandro Gou, dio a conocer que Diego Boneta fue invitado a protagonizar la obra musical "José el soñador", sin embargo, el novio de la actriz mexicana Renata Notni, los habría desairado.

"Ya le mandé tres mails y ni un 'ok' me puso, creo que no lo merece, pero bueno, la neta es (contestar) 'no, gracias', porque no fue una propuesta de dos pesos, pues bueno, él sabrá cómo se maneja, porque no contestó, no nada…cero", comentó el productor de "José el soñador".

Asimismo, Alejandro Gou mencionó que el mánager de Diego Boneta es más diva que él. "Ya me contacté con su mánager, la verdad no me ha contestado, se me hace increíble que no conteste una petición tan importante, el mánager se cree más diva que el actor".

Por otra parte, esta puesta en escena, que fue desairada por Diego Boneta, estuvo protagonizada por el cantante y compositor Carlos Rivera, quien recientemente se despidió de este magnífico proyecto teatral. La siguiente temporada de "José el soñador" contará con la participación estelar de Kalimba, integrante de OV7.

"Quiero agradecer a la compañía que es extraordinaria, al productor Gou por permitirme soñar, pero sobre todo a los que me inspiraron como Lola Cortés, a Morris Gilbert que me dio mi primera oportunidad en teatro", manifestó el ganador de la tercera generación de La Academia.

Asimismo, agradeció a quien fuera su novia, Hiromi, la persona que lo llevó a ver años atrás "José el soñador", momento cuando "surgió este amor por el teatro y al amor de mi vida, Cynthia (Rodríguez), que siempre me inspira a cumplir todos mis sueños".

¿De qué trata el musical "José el soñador"?

José, hijo de Jacob, es un joven pastor que vive en la tierra de Canaán junto a sus once hermanos. Jacob, su padre, siempre mostró preferencia por José sobre sus hermanos, lo que levantaba los celos de los demás hermanos.

Cuando a José le es regalado una túnica multicolor, sus hermanos presos de la ira, lo venden como esclavo a unos Ismaelitas, fingiendo la muerte de su hermano ante su padre para ocultar el crimen. José es vendido como esclavo a un mercader egipcio, y es en Egipto donde su suerte cambia, pues su habilidad para interpretar los sueños le gana la confianza del Faraón Ramsés.

José les tenderá una trampa a sus hermanos para enseñarles una lección de vida y finalmente reencontrarse con ellos como un hombre poderoso.