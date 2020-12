Con apasionada fotografía Karol G desmiente su separación de Anuel AA

La reguetonera colombiana Karol G y el también cantante de música urbana Anuel AA, originario de Puerto Rico, han experimentado la presión mediática a lo largo de su relación amorosa. En varias ocasiones han surgido los rumores de una separación, de alguna infidelidad por parte de Emmanuel Gazmey Santiago (nombre real del reguetonero) y mucho más. Cuando dejan de publicar fotografías juntos en sus respectivas redes sociales, sus seguidores llegan a pensar que terminaron su noviazgo.

Desde septiembre pasado mucho se ha dicho que Karol G, quien hace unas semanas lanzó su éxito "Bichota", terminó su relación amorosa con el boricua Anuel AA. Se llegó a decir que el cantante del género urbano le habría sido infiel con la reguetonera dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, conocida en la industria musical como Natti Natasha.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para terminar de una vez por todas con estos rumores, la misma Karol G publicó una fotografía en su feed de Instagram, donde tiene más de 35 millones de seguidores, donde demostró que su novio y ella están más juntos que nunca, además de muy enamorados.

La hermosa cantante de 29 años de edad y originaria de Medellín, Colombia, compartió la foto en mención con motivo del cumpleaños número 28 de Anuel. "Que cumplas 70 mil años más y ojalá todos conmigo", expresó Karol G en su romántico post, donde podemos verla dándole un beso a su amado, mientras él la carga con sus brazos.

Y para demostrar que la fotografía es reciente, la cantante quien lanzó el aclamado tema "Tusa" con la rapera trinitense Nicki Minaj, mostró la fecha de cuando la fotografía fue tomada, el 26 de noviembre de este 2020, el día del cumpleaños de su novio. (Karol G rompe el silencio sobre los rumores de su separación de Anuel AA).

"Así quede cuando le creí a las noticias de que no estaban juntos", "me volvió el alma al cuerpo", "la gente que pensó que habían terminado", "los amo, esto me pone muy feliz", "que les duela a los haters", "amo esta pareja", "hermosos, Dios los bendiga ❤️ los amo con todo mi corazón", "amo siempre que este amor es más fuerte que todo, los amo, que sean muchos años más juntos", "por fin, sigo creyendo en el amor", fueron algunos de los comentarios por parte de los fans de los reguetoneros.

Karol G termina con los rumores al compartir este amoroso momento junto a Anuel AA. Foto: Instagram @karolg

La música unió a Karol G y Anuel AA

Cabe recordar que la última fotografía que Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, había publicado en sus redes sociales fue en agosto pasado, cuando celebró sus dos años de noviazgo con Anuel AA.

"Hace dos años nos encontramos por primera vez para hacer un video musical, quien diría que vendrían dos años de aprender, de crecer, de vivir, de disfrutar juntos. En casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos. Dos años y contando, mi persona favorita", escribió en aquella ocasión Karol G.

La intérprete de música urbana en ese mensaje, hizo alusión al videoclip "Culpables" que grabó en 2018 con Anuel, luego de que el cantante saliera de prisión acusado de posesión ilícita de arma de fuego. En una pasada entrevista la reguetonera mencionó que al conocerse en persona al grabar dicho video, hicieron "clic" de inmediato. "Conocí su persona, quién es, lo que ha vivido, algunas de las cosas del porqué se expresa así en sus canciones, lo más brutal es que los dos enchufamos como que vamos a hacer que esta canción sea diferente este año".