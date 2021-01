Con atrevido video en la playa, Jennifer Lopez celebra 20 años de su segundo álbum

Al ritmo de ‘Love don’t cost a thing’, Jennifer Lopez celebró los 20 años del lanzamiento de su segundo álbum, y lo hizo en un video retirándose prenda por prenda.

En Instagram, la cantante Jennifer Lopez se encuentra de festejos, pues hoy, 23 de enero, se cumplen 20 años desde el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, que lleva como nombre simplemente ‘JLo’, tal como su apodo, y que es uno de sus discos más vendidos hasta la fecha.

Para celebrar, Jennifer Lopez encontró la manera adecuada para hacerlo: un video en el que la vemos más espectacular que nunca, en el que comienza a desprenderse prenda por prenda de la ostentosa vestimenta que lucía en la playa.

Fue un 23 de enero de 2001 cuando Jennifer Lopez, luego éxitos como ‘Waiting for tonight’, ‘Let’s get loud’ y ‘If you had my love’ incluidos en su álbum debut ‘On the 6’, lanzó su segundo álbum, que lleva como nombre ‘JLo’, y que es uno de los favoritos de sus fanáticos.

De su segundo material discográfico, se desprenden más éxitos para la diva del Bronx, entre los que se incluyen ‘Love don’t cost a thing’, ‘Ain’t it funny’ y ‘Play’.

Hoy, tras 20 años desde el lanzamiento del álbum, Jennifer Lopez recuerda sus inicios y se desprende prenda por prenda de los lujos que hoy viste, en un video en el que camina por la playa al ritma del sencillo más exitoso de este, mismo que subió a su cuenta de Instagram como celebración.

Mientras que de fondo escuchamos ‘Love don’t a thing’, JLo aparece en medio del sol, la arena y el mar, vistiendo unos pantalones blancos, un elegante saco a juego, y unos lentes de sol.

Caminando como si fuera la pasarela más grande del mundo, y derrochando toda su actitud de diva, JLo se aproxima a la cámara e inmediatamente se quita los lentes, mismos que arrojó hacia a un lado. En este video, vemos a la cantante con su cabellera castaña recogida en una media cola bien alta y con sus características arracadas en las orejas.

Aún al ritmo de la pegajosa canción, Jennifer Lopez se desprende del saco que también lanzó fuera de la vista de todos, y posteriormente se quita piezas de la costosa joyería. Aquí, vemos que la latina de Nueva York llevaba debajo del saco una playera con su imagen y nombre, una foto que proviene de sus primeros años en la industria musical.

Pero no terminó allí, pues la diva del Bronx casi al final del video se da la media vuelta y comienza a levantarse la playera, dejando ver su espalda y haciendo creer que iba a quitársela. Pero todo se trató de una simple provocación, pues JLo desiste del movimiento y se vuelve a dirigir a la cámara para taparla, momento en que el video termina.

Por medio de los comentarios, los fanáticos de Jennifer Lopez y colegas del medio del entretenimiento, entre ellos Tommy Mottola, esposo de Thalía y con quien JLo trabajó un tiempo, expresaron su buena reacción al video, y su felicitación por el aniversario del álbum.

"Sólo quiero decir gracias a todos ustedes por quedarse conmigo, amarme y apoyarme a través de todos los altos y los bajos. Muchas gracias por todo su amor durante los últimos 20 años", escribió Jennifer Lopez en su mensaje en otra publicación.

‘JLo’, que hoy cumple años desde que fue lanzado, es uno de los álbumes de Jennifer Lopez más exitosos, y uno de los más grandes que ha lanzado una artista latina en el mercado internacional. En este se puede escuchar una gran variedad de géneros que van desde el pop, el R&B y la música dance, y cuenta con canciones tanto en inglés como en español para la versión lanzada en países latinos. Incluso, cuenta con una colaboración con Chayanne, que lleva como nombre ‘Dame’.