Con bikini nude, Kylie Jenner deja en claro por qué es la reina de Instagram

Estados Unidos.- Kylie Jenner es la hermana menor del famoso, pero polémico, clan Kardashian-Jenner, conformado por Kourtney, Khloé, Kim Kardashian, Kris y Kendall Jenner, las reinas de las redes sociales, pero es esta joven empresaria la que más atención ha logrado en los últimos años.

Y es que Kylie lo ha hecho todo para obtener su corona y lo ha logrado, pues ya sea gracias a su personalidad, belleza, físico escultural, inteligencia, gusto en la moda o cualquier atributo, ha logrado convertirse en la hermana más famosa de la mediática familia de Estados Unidos.

En esta ocasión la dueña del imperio Kylie Cosmetics se roba todas las miradas al posar frente al lente de la cámara con su traje de baño más radiante y espectacular, uno de dos piezas en color nude y una tela un poco brillante que dejó destapa su fascinante figura.

La estrella del reality show Keeping up with the Kardashians de 23 años de edad disfrutó este domingo de un día soleado frente a la piscina de su lujosa mansión al lado de sus amigos más cercanos, mientras tomaban algunas bebidas y se divertían, usando un traje de baño sin comparación.

Este atuendo veraniego fue estilizado por Kylie Jenner con un collar extravagante de piedras en tonos grises firmado por Chanel, el perfecto para darle su toque Kardashian-Jenner. Además, eligió un maquillaje muy sencillo que casi parecía estar al natural y el cabello suelto con un ondulado también natural.

A través de su perfil de Instagram la socialité compartió algunas fotografías presumiendo su maravillosa figura en este espectacular traje de baño y en cuestión de horas logró conseguir más de ocho millones de me gustas, una cantidad récord para las estrellas y figuras públicas de la plataforma.

En una de las fotografías que publicó Kylie Jenner en Instagram muchos de sus seguidores le escribieron que se parecía demasiado a su hermana mayor Kim Kardashian, lo cual es cierto, pues siempre las han comparado y aseguran que entre todas las hermanas son las que más parecido tienen y las que tienen un vínculo muy especial.