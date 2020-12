Con diminuto traje de baño Geraldine Bazán conquista Los Cabos

Hace unas semanas Geraldine Bazán estuvo en la ciudad de Miami, Florida trabajando en un nuevo proyecto y como recompensa, la hermosa actriz de telenovelas se ha dado unas merecidas vacaciones en la playa (uno de sus lugares preferidos para pasar unos días de diversión y relajación), mientras sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda pasan unos días con su papá.

La ex esposa del actor Gabriel Soto, quien hoy en día tiene una relación amorosa con la también actriz Irina Baeva, se hospedó en el Nobu Hotel Los Cabos, en este bello destino turístico de Baja California Sur. Y al estar en la playa Geraldine Bazán no duda lucir su cuerpazo al usar diminutos trajes de baño. En un reciente post en su feed de Instagram, compartió con sus fans algunas fotos y videos de estas vacaciones.

La ex novia del actor argentino Santiago Ramundo ha conquistado Los Cabos con su belleza, carisma, sensualidad y con ese abdomen de acero que ha mostrado en sus redes sociales: "se trata de vibra, amor y química ❤️", expresó en su publicación, donde podemos verla de lo más alegre y divertida mientras empuja un carrito de helados, al mismo tiempo que degusta una de estas delicias. (¿Qué ha sido del ex novio de Geraldine Bazán, el actor Santiago Ramundo?).

"Que preciosa eres", "hermosa", "guapísima", "¿me puedes pasar la receta para estar como tu? Me explicas, cuerpower", "a disfrutar, eres divina, saludos desde España", "te ves tan impresionante Geraldine, como se nota que el buen ambiente, amor y la química te sienta de maravilla", "hermosa mujer", "hasta la paletita combina con el bikini, qué delicia", fueron algunos de los comentarios que Geraldine Bazán recibió de parte de sus seguidores.

¿Cómo le hace la actriz para tener ese cuerpazo? Geraldine Bazán les dijo a sus seguidores que el mejor entrenamiento es el que "a cada uno de nosotros nos acomode, personalmente no me gusta el gimnasio, prefiero entrenamientos funcionales al aire libre y amo pilates, por un lado desarrollas fuerza y condición y por el otro un cuerpo femenino, elástico y elongado. ¿Qué les funciona a ustedes y por qué hacen o no ejercicio?".

Por otra parte, la también conductora de televisión manifestó en sus redes sociales el por qué la ciudad de Miami, es una ciudad tan especial e importante para ella. "Viví aquí por muchos años e hice muchos y queridos amigos, Elisa mi hija nació aquí y en mi futuro próximo, vendrán más y más increíbles momentos y proyectos. I ❤️ Miami".

A la actriz quien ha participado en telenovelas como "Por amar sin ley" y "Falsa identidad", hasta el momento no se le conoce un nuevo galán, ya que está enfocada por completo en su vida profesional y en la crianza de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda. Como muchos recordarán, después de su divorcio de Gabriel Soto tuvo una relación amorosa con Santiago Ramundo, pero como sus hijas no la estaban pasando muy bien al ver que sus papás tenían otras parejas, la actriz decidió terminar este noviazgo.

"Mis hijas están en un proceso de aceptación, están tomando terapia y justo el terapeuta nos dijo que para ninguna de las dos, sobre todo para Elisa, no estaba siendo nada fácil y que para ella era muy difícil aceptar o entender que sus papás tuvieran otras parejas, por ahora mi prioridad es ser mamá", manifestó Geraldine en una entrevista para el programa Suelta la Sopa.