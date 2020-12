Con el cabello aún más corto, Esmeralda Pimentel se termina de rapar y presume su nuevo look

La actriz y modelo Esmeralda Pimentel volvió a sorprender a los usuarios de Instagram, esta vez rapando por completo su corta cabellera, que hacía ya unos meses había cortado.

Quien fue concursante finalista en Nuestra Belleza México, Esmeralda Pimentel, cortó su larga y abundante cabellera para interpretar a Silvestre, personaje que forma parte de la obra de teatro, ‘Los vuelos solitarios’. (Esmeralda Pimentel se rapa para interpretar a un chico trans)

Fue en pasado septiembre cuando Esmeralda Pimentel dio la sorpresa a sus fanáticos al revelar el nuevo que con mucho orgullo porta.

A pesar de que la actriz sigue luciendo un bello rostro con o sin cabello, el nuevo look le costó muchas críticas, pues hubo quienes señalaron que esta parecía hombre. (Esmeralda Pimentel recibió crueles comentarios por su nuevo look: "¡qué fea, pareces hombre!")

Sin embargo, a Esmeralda Pimentel parece importarle muy poco los comentarios, pues en ocasiones ha declarado que hoy con su nuevo corte de cabello se siente más segura y más cómoda al verse en el espejo, y que su vida se facilita más ahora que no debe lidiar con su largo cabello.

Y tal parece que a Esmeralda Pimentel tanto le ha gustado el look, que nuevamente decidió raparse el cabello que poco había crecido.

Tras meses de hacer el cambio radical en su imagen, su cabello había tenido un poco de crecimiento, luciendo largo en la parte de arriba y más corto a los costados de la cabeza.

En un video subido a su cuenta de Instagram, Esmeralda Pimentel se deja pasar nuevamente la máquina para cortar cabello, y luce ahora un look completamente rapado, casi como de militar. En dicho metraje se le ve muy sonriente, e incluso en una parte ella misma toma la máquina y comienza a cortar su propio cabello.

La publicación en su cuenta oficial muestra junto al video varias fotografías en las que luce su bello rostro, ahora sin cabello, dejando ver una piel suave y limpia, y unos grandes ojos verdes.

“Me explota el corazón de amor y agradecimiento. ¡Te amo, España! ¡Qué emoción todo lo que se viene!”, escribió la actriz en el mensaje a un costado.

Hasta el momento, la publicación ya cuenta con más de 136 mil Me Gusta, y por encima de los mil 200 comentarios.

Las reacciones de sus seguidores son positivas en lo general, pues la mayoría rescata lo bella que se ve aún sin cabello, mientras que a otras incluso les despertó el deseo de raparse igual que la actriz.

“Con cabello, sin cabello o de cabeza, eres hermosa por dentro y por fuera”, escribió incluso uno de sus seguidores en la red social.

Hubo otros pocos que no tuvieron la mejor opinión del nuevo look, pues señalan que antes se veía mejor, sin embargo, los más fieles seguidores de la actriz salieron en su defensa, argumentando que con el talento que posee no necesita de un cabello largo para sobresalir.