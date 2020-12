Con el corazón destrozado Billie Eilish anuncia la cancelación de su tour a causa del Covid-19

Una gran cantidad de cantantes y agrupaciones se vieron obligados a cancelar sus giras mundiales y cualquier tipo de presentación ante un público, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, que ha dejado hasta el día de hoy 1.54 millones de personas muertas alrededor del mundo. La cantautora estadounidense Billie Eilish recientemente anunció a sus fans la cancelación definitiva de su "Where do we go? world tour".

"Me hubiera gustado verlos de gira este año, he extrañado actuar para ustedes y estar en el escenario tanto, que ni siquiera puedo decirles", expresó la cantante de temas como "Bad guy" o "When the party's over", en un comunicado de prensa que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, ante la cancelación de sus shows.

La hermana del compositor y productor musical Finneas O'Connell, mantenía la esperanza que la situación que vive la humanidad por la pandemia mejorara y así, poder volver a salir de gira y reunirse con sus amados fans.

Billie Eilish manifestó que estuvieron probando tantos escenarios diferentes como les fue posible para su tour mundial, sin embargo, ninguno funcionó: "aunque sé que muchos de ustedes quieren conservar sus entradas y pases vip, lo mejor que podemos hacer por todos es que ustedes puedan recuperar el dinero en sus manos tan pronto como podamos". (Así es la relación de Billie Eilish con sus millones de fans: sencilla, humilde y ocurrente).

El "Where do we go? world tour" de Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nombre completo de la cantante, inició el pasado 9 de marzo en la ciudad de Miami, Florida. Alcanzó a dar otros de los shows en Orlando, Florida, Filadelfia y en el Madison Square Garden de Nueva York. Posteriormente tuvo que posponer los conciertos restante del mes de marzo y abril. Dichos meses pasaron y la contingencia sanitaria permanecía, por lo que Billie pospuso el resto de su tour mundial para el 2021...y ahora, esto no será posible.

Billie Eilish iba a regresar con sus fans mexicanos

La ganadora de los Premios Grammy 2020, ceremonia donde obtuvo galardones a "Mejor artista nueva", "Álbum del año" y varios más, daría dos conciertos en nuestro país: el 25 de mayo en Guadalajara, Jalisco, y el 27 de ese mismo mes en la Ciudad de México. Billie Eilish recorrería también varios países de Latinoamérica y Europa con su gira mundial.

"Vuelvo a ir de gira y esta vez estoy realmente emocionada, no puedo esperar a verlos a todos", manifestó Billie Eilish hace unos meses cuando dio a conocer las fechas para este tour que ahora, tuvo que cancelarse de manera definitiva.

A través de su comunicado, informó a todas las personas que habían comprado sus boletos, estar atentos a sus correos electrónicos, donde recibirán toda la información con respecto a sus reembolsos. También mencionó que cuando sea posible realizar un nuevo tour, dará a conocer las fechas para la venta de boletos. Billie Eilish cerraría su gira mundial en Londres, Inglaterra.

Cabe mencionar que el "Where do we go? world tour" de Billie Eilish, dio inicio el 13 de abril de 2019 en Indio, California, como parte del festival Coachella. La primera parte concluyó en noviembre del año pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Ante la gran demanda, la cantante había anunciado más fechas de su tour.