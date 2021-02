Con el corazón destrozado, Gaby Crassus despide a su esposo Rodrigo Mejía: "fue un hombre muy querido"

Este fin de semana Rodrigo Mejía fue cremado y despedido por sus familiares con una misa, para pedir por su eterno descanso. El actor mexicano murió a los 45 años de edad el pasado jueves 11 de febrero de 2021 en un hospital en Mérida, Yucatán; tuvo un daño irreparable en sus pulmones tras su contagio de Covid-19.

Gaby Crassus, viuda de Rodrigo Mejía, visiblemente destrozada ante la lamentable muerte del papá de sus hijos, habló ante las cámaras del programa "Ventaneando" de TV Azteca. "Rodrigo fue un hombre que todo mundo amaba, fue un hombre muy querido, no tengo palabras, estoy deshecha", expresó la conductora del programa "Al Extremo" en medio del llanto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El actor recordado por su participación en telenovelas como "Cuidado con el ángel" y "Mundo de fieras", perdió la vida por las secuelas que le dejó el Covid-19, enfermedad de la que se contagió en enero pasado. Su esposa Gaby Crassus, originaria de Caracas, Venezuela, mencionó que había vencido al virus, "lo que le sucedió es que le dañó mucho los pulmones y la neumonía que fue la secuela, se complicó".

Al agravarse su salud tuvo que ser intubado; con mucho dolor la host de televisión contó que ya no pudo verlo consciente, "pero sí estuve con él, lo abracé, le agarré la mano porque eso fue lo que él pidió". Fruto de su amor Rodrigo Mejía y Gaby Crassus procrearon a sus hijos Matías y Mauro. En su charla con el programa antes mencionado, señaló que sus hijos sben que algo está pasando. A su hijo mejor Mauro le dijo que su papito había fallecido, sin embargo, por su corta edad aún no comprende estos temas tan dolorosos, "a Mauro le dije y se volteó y se puso a jugar". Su hijo mayor, Matías, tiene 6 años de edad y era muy apegado a su papá

Yo sé que Rodrigo no me va a abandonar, me va a dar la fuerza y la entereza para sacar a esos niños adelante, para hacerlos unos hombres de bien.

Leer más: Muere el actor Rodrigo Mejía, a 11 días del fallecimiento de su papá; ambos se contagiaron de Covid-19

En noviembre pasado Gaby Crassus sufrió la muerte de su mamá, dolor que se ha juntado ante el fallecimiento de su esposo. En su cuenta de Instagram la también actriz compartió un desgarrador mensaje en el cual manifestó que su esposo y ella tenían muchos planes que ya no podrán hacerse realidad. "Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto?".

Salvador Mejía, hermano del fallecido actor Rodrigo Mejía, estuvo junto a Gaby Crassus durante la entrevista con el programa "Ventaneando". El director de Asimetrics y colaborador de MVS, señaló que la pandemia del Covid-19 golpeó a su familia en la parte más sensible. Once días antes de la muerte del actor, falleció su papá Salvador Mejía Contreras, también por unos problemas de salud a consecuencia de su contagio de este virus. "Perdimos padres, perdimos hijos, abuelos y todavía no sabemos cómo nos va a impactar esto".

Leer más: Así celebraba Gaby Crassus el Día de San Valentín junto a su esposo Rodrigo Mejía

Muchos amigos y compañeros del medio del espectáculos, se solidarizaron con Gaby Crassus. Jimena Pérez "La Choco", ex conductora del programa "Ventaneando", manifestó en sus redes sociales que a veces la vida parece muy injusta. "Después de tantos cumpleaños, otros momentos de confesiones, risas y alegrías, ahora nos toca llorar juntos, vuela alto querido Rodrigo, descansa en paz, jamás dejaremos que Gaby y tus príncipes Matías y Mauro se queden solos, somos una familia ❤️ besos hasta el cielo, los queremos".