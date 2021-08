México.- Las redes sociales cumplen diferentes funciones para los usuarios de Internet, una de estas es poder expresarse de la manera que les plazca y externar sus opiniones, lo que tomó Marco Antonio Solís recientemente para "sacarlo todo".

Siempre activo en sus redes sociales, el cantante, también conocido como "El Buki", compartió un intrigante mensaje que hizo a sus seguidores cuestionarse si estaba atravesando algún desamor o simplemente recordó a una persona importante de su vida.

Y es que el popular intérprete mexicano compartió un mensaje en Twitter en el que deja en claro cómo el amor afecta en la vida y cómo es que se tiene que sentir para sentirse vivo, ya sea bueno o malo, pues "esa es la vida.

"En este mundo todos tuvimos un "casi algo", con quien estuvimos a "casi nada", y que nos duele "un todo". Esa es la vida", compartió este sábado a tempranas horas, lo que desató un debate entre sus seguidores.

¿Con el corazón roto? Marco Antonio Solís lanza intrigante mensaje en Twitter

Muchos creen que está con el corazón roto, pero no precisamente por su actual pareja, la madre de sus hijos llamada Cristy Solís, si no por algún amor del pasado que no se concretó y al parecer lo ha estado recordando.

Por otro lado, muchos internautas creen que se trata de palabras que le salieron del alma para que muchos otros se identifiquen y no sobre su vida, pues él parece ser muy feliz con su esposa y se nota que la pasan de maravilla, según evidencian en las redes sociales.

Hasta el momento el cantante Marco Antonio Solís no ha hablado más del tema, pero ya muchos de sus admiradores lo conocen y saben que de vez en cuando abre su corazón y comparte emotivas palabras para que se puedan sentir identificados. Cabe mencionar que el cantante siempre externa sus sentir en redes sociales y logra una gran recepción de su audiencia.