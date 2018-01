Con emotivo mensaje Lupillo Rivera recuerda a 'Chalino' Sánchez

El hermano de Jenni Rivera, Lupillo Rivera, utilizó las redes sociales para enviar un mensaje a sus detractores además de mandar un emotivo mensaje al cantante Adán 'Chalino' Sánchez.

El famoso "Rey de las Cantinas", subió un video a su cuenta de Instagram en donde comparte escenario con el desaparecido "Chalino", en el anfiteatro Gibson de California, y con este emotivo mensaje hizo tributo al cantante además de arremeter contra sus detractores:

"En mis mejores tiempos de carrera apoyé a mi raza talentosa... En los no tan buenos también. Mucha gente se preocupa de mencionar cuando “Piensan” que no vives el mejor tiempo de tu vida ...... Hoy por hoy puedo decir que mi vida ha estado llena de satisfacciones, éxito, fortuna, amor, desamor, derrotas, perdidas, caídas de las cuales me ha tocado levantarme solo. De la mano de el que siempre está ahí para mi Dios. Agradezco a la vida por permitirme vivir el éxito más grande de mi vida hasta hoy. El amor de mi público. Al que no le importa que sea “el malo”. Les prometo nunca defraudarlos y seguir cosechando éxitos en sus corazones como hasta ahora “por mi honor "Los quiero un chingo Raza. Se te extraña compa Adan 'Chalino' Sánchez".

En el video se puede ver a los dos intérpretes cantando el tema "Baraja de oro".

De inmediato los seguidores del cantante mostraron todo su apoyo y solidaridad a "El toro del corrido" a quien le expresaron que jamás lo dejaran solo asegurando que es un gran artista y debe salir adelante.

"Eres único Lupillo por eso estas donde estas... me encanta tu música al igual que las canciones de la diva de la banda".

"Mi favorita y más con los mejores saludos Lupillo desde Sinaloa".

"Siempre será grande".

Lupillo les contesta a los Tucanes de Tijuana

Luego de que Los Tucanes de Tijuana se mostraran sorprendidos tras la repentina cancelación de Lupillo Rivera a una presentación en el Rodeo Texcoco, donde compartirían escenario, el hermano de Jenni Rivera no dudó en responder a las declaraciones de la agrupación, donde acusaban a El toro del corrido de anunciar la cancelación de todo el evento.

A través de un video en su cuenta de Facebook, Lupillo reveló que todo se debió al orden de aparición de las bandas, situación que a último momento lo llevó a ser excluido del evento.

“Les informo que no voy a estar presentándome hoy en la noche y la explicación es así de sencilla, ayer por la noche recibí una llamada de mi mánager, Mario Luna, me dijo que había un cambio de horarios, que querían que yo cerrara el evento, y para mi pues la verdad lo más importante para mí es la seguridad de ustedes, y creo que las estrellas grandes son Tucanes de Tijuana, Conjunto Primera y Los Cardenales de Nuevo León, que ellos son los que están jalando a toda la gente, entonces yo creo que la gente los está esperando ver a ellos, yo creo que ellos se merecen su lugar y se merecen cerrar el evento, yo cantando a las 10 de la noche, 11 de la noche soy más que feliz”.

Con información Mundo Hispánico