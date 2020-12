Con estas canciones Chiquis Rivera ganó el Latin Grammy a Mejor álbum de banda

Estados Unidos.- La cantante y juez en el programa "Tengo Talento, Mucho Talento", Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, se ha caracterizado por dos cosas principales: las polémicas y el parecido que tiene con su madre, la fallecida Jenni Rivera.

La hija de "La diva de la Banda" y José Trinidad Marín, recientemente ganó su primer Latin Grammy en la categoría de "Mejor álbum de Música Banda" con su su reciente producción llamada "Playlist".

Por ello, a continuación te dejaremos los mejores temas de la producción ganadora en los populares premios internacionales, celebrados vía online el pasado 19 de noviembre.

Cabe destacar que también fue la primera nominación a estos galardones para la exesposa de Lorenzo E. Méndez Ronquillo, aprovechando la oportunidad y llevando a su hogar el reconocimiento sobre La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, La Séptima Banda, Banda la Ejecutiva de Mazatlán Sinaloa y Banda Lirio.

Con la Misma Bala

Una canción de desamor característica del género en el cual fue grabada, inicia: "Alguien más te hará llorar, Por amor vas a sufrir, El karma llegará y te acordarás de mí, Cuando la mujer que amas, En tu propia cama con otro sea feliz".

Para después dar un giro radical con la frase: "No distingues el amor de la traición, Pero pronto vas a ver lo que se siente".

No regresarás

Esta pieza cuenta la historia de una persona que al despertar se percató de que su pareja sentimental la había abandonado sin previo aviso, para después hacer lo que indican muchas canciones, desahogarse con unos "tragos de tequila", como diría la popular canción "Acá entre Nos".

A continuación un fragmento de la letra: Que me den un trago de tequila pa' olvidar, El dolor que me dejaste no quiere parar, Te olvidaste que tenías a una reina entre tus brazos, Me dejaste una herida mortal".

Está de Moda no Querer

Una canción más de desamor, aunque con un ligero enfoque, pues la/el cantante está seguro de que la otra persona sí le guarda un afecto, solo que no lo acepta. Esta colaboración de Chiquis Rivera con Banda Los Sebastianes es una de las piezas fuertes de la producción.

"Como te gusta complicarte, lo estás pensado mucho, te callas lo que sientes y tu cara lo dice todo y sigues enamorada de este loco", se escucha en la pieza.

Ticket de Salida con Amandititita

Una fusión que sorprendió, pero también gustó a millones. La hija de Jenni Rivera y la interprete de "Metrosexual" se unieron para dar vida a una canción con ritmos distintos, especial para bailar con amigos y recordar un viejo amor.

Fragmento de la letra: "Te toca recoger, Las sobras que dejé, Eternamente agradecida, Mi ticket de salida. Y vas a ver, De lo que me salvé, Y es que con fuego tu jugaste, Y piensas que ganaste".

Jolene FT Becky G

Una de las producciones más gustadas, tal vez por ser colaboración con la famosa cantante internacional Becky G, o tal vez por hablar de un tema muy común: Cuando una persona "roba" la pareja a alguien más.

"Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, No me quites a mi hombre, por favor, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, Aunque es fácil para ti robarme el amor (Por favor), Escoge el que tú quieras tener, Y todo el que te da placer, Pero él es el único pa' mí", se puede escuchar en el material auditivo.

Otras canciones

Entre las otras canciones que podrán ser escuchadas en el álbum PlayList, de Chiquis Rivera, se encuentran las siguientes: Anímate y verás, Gracias por tu participación, Las destrampadas con Ely Quintero y Helen Ochoa, Martes es muy lejos, así como Y me enamoré.