Con este emotivo VIDEO Fernando del Solar despidió a su padre justo antes de morir

México. El presentador de televisión Fernando del Solar, fallecido este día lunes en CDMX, apenas dos semanas atrás había sufrido la muerte de su señor padre, don Norberto Cacciamani, y lo despidió con emotivo video en sus redes sociales.

La última publicación que Fernando del Solar hizo en Instagram la dirigió a su papá, quien lamentablemente tenía pocos días de haber perdido la vida y él o compartió con tristeza en Instagram.

En su último mensaje dirigido a su papá, Fernando le escribió un emotivo mensaje en el que le agradecía la oportunidad de haber coincidido y que lo extrañaría cada día de su vida.

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo ni comernos un asado ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores”, escribió Fernando en Instagram.

La muerte de Fernando del Solar se dio a conocer en la mañana de este día jueves 30 de junio; tenía 49 años de edad y se debió a causa del cáncer que padecía y le detectaron desde diez años atrás.

Fernando era padre de dos hijos, Luciano y Paola, a quienes concibió con la conductora de televisión Ingrid Coronado, con quien comenzó una relación de pareja en 2008, pero en 2015 se separaron.

Ingrid y Fernando compartieron trabajo juntos, puesto que fueron conductores en programas de televisión como Sexos en Guerra y Venga la Alegría, ambas producciónes de Televisión Azteca.

Fernando estaba casado con Anna Ferro desde marzo pasado y su boda se celebró en Cancún, Quintana Roo, México, luego de un año de compromiso formal y cuatro meses de novios.