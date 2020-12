Con fiesta virtual festeja Jennifer López lanzamiento de "In the morning"

Estados Unidos.- A estas alturas del 2020, sobra decir que la vida ha cambiado mucho a raíz de que la pandemia por Covid-19 hiciera acto de presencia. Una de las tantas cosas que han cambiado son las celebraciones que a lo largo de este año se han tenido que llevar a cabo de forma más intima. Y los famosos, así como los simples mortales, han tenido que acatar estas medidas, aún cuando se trata de festejar cosas tan importante como lanzamientos de canciones, un ejemplo de ello ha sido lo que la cantante Jennifer López hizo este fin de semana.

El pasado viernes 27 de noviembre, en punto de la media noche, se llevó a cabo el lanzamiento de "In the morning" la nueva canción de la cantante de 51 años Jennifer López quien tuvo que conformarse con festejarlo de forma virtual, como casi todo lo que se ha hecho durante este año. Aunque, a decir verdad, no fue del todo malo, ya que tuvo la oportunidad de hacerlo junto a su familia, por lo que se puede decir que, a pesar de lo atípico del evento, los buenos momentos no faltaron para la actriz de Hustlers.

Además de su familia, J.Lo invitó a todos sus seguidores a que se unieran a su "virtual dance party" mediante una transmisión en vivo desde su cuenta oficial en Instagram, la cual cuenta con poco más de 133 millones de seguidores. En esta misma ocasión aprovechó para desearles a sus fans que tuvieran un maravilloso fin de semana.

Jennifer López durante estas semanas

La diva del Bronx ha estado muy activa en sus redes sociales oficiales promocionando su nueva línea de maquillaje JLo Beauty y más recientemente su nuevo sencillo musical. Hace apenas una semana que la ex esposa del cantante puertorriqueño Marc Anthony subía un video y unas cuantas fotos a su Instagram donde, además de dejar ver un pequeño adelanto de sus nuevos productos de belleza, también cumplía las fantasiosas intimas de sus millones de seguidores, puesto que dejaba al descubierto su bronceado y bien trabajado cuerpo.

A pesar de que la cantante de "On the Floor" no logró llevarse el puesto número uno de las famosas fitness más inspiradoras (más buscadas) este año, ya que el lugar se lo arrebató la actriz israelí Gal Gadot, lo cierto es que para ya superar las 5 décadas de edad, JLo ha sabido mantenerse muy bien en relación a sus atributos físicos. Todo ello lo ha logrado gracias a la estricta dieta que lleva y a una rutina infernal de ejercicios y acondicionamiento físico, no por nada tiene ese espectacular abdomen en el que se puede casi lavar la ropa.

Jennifer López y sus colaboraciones

Aunque durante sus inicios en la música, Jennifer López se dedicara a producir y cantar canciones pop, R&B, dance y techno pop, en los últimos tiempos, con la creciente popularidad del género urbano, liderado por cantante como JBalvin, Maluma, Bad Bunny, la actriz de Selena se ha visto seducida por los sonidos hipnotizantes de la música latinoamericana y ha colaborado con cantantes de reggaetón, como en "Te Guste" en la que canta junto al puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny).

Y hablando sobre colaboraciones con artistas latinos, pero esta vez cambiando de arte, el año próximo, los fanáticos de Jennifer López podrán verla de nuevo en la pantalla grande junto al cantante colombiano Maluma. Marry Me protagonizada por J.Lo y Owen Wilson llegará a los cines el 14 de mayo de 2021, luego de que se cambiara su fecha de estreno debido a la contingencia sanitaria.

En esta ocasión Jennifer López interpretará a Katalina "Kat" Valdezt, una fabulosa estrella del pop latino que se casará con un completo extraño tras enterarse que su pareja (Maluma) ha mantenido un amorío a sus espaldas.